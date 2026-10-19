Кайли Дженнер дебютировала на показе Victoria’s Secret в бюстгальтере Fantasy Bra стоимостью 50 миллионов долларов

Кайли Дженнер / © Associated Press

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Впервые после возвращения в 2024 году легендарное шоу бренда нижнего белья Victoria’s Secret состоялось в Лос-Анджелесе. На этот раз показ был особенным, ведь среди участниц была модель, выбранная по результатам общенационального кастинга. Также изюминкой показа стало возвращение на подиум Fantasy Bra — культового бюстгальтера, украшенного драгоценными камнями.

О том, что главный атрибут шоу вновь вернётся на подиум, стало известно за несколько дней до показа, ведь бренд объявил о сотрудничестве с ювелирным брендом JACOB & CO., который и работал над созданием знаменитого изделия. А уже 18 октября на подиуме роскошный Fantasy Bra представила особенная участница шоу — Кайли Дженнер, которая неожиданно для всех стала новым ангелом бренда.

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Кайли Дженнер в Fantasy Bra / © Getty Images

29-летняя Дженнер выглядела потрясающе и улыбалась, проходя по подиуму в ослепительном серебристом бюстгальтере, который она носила в комплекте с прозрачной юбкой, надетой поверх белых трусиков.

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По информации издания Vogue, стоимость ювелирного изделия, представленного знаменитостью, составляет 50 миллионов долларов, а его вес — около 1,8 кг. Бюстгальтер украшен 4410 натуральными бриллиантами и крупным желтым бриллиантом ярко-желтого цвета огранки «радиант» весом 75,54 карата. Над созданием бюстгальтера работали 15 мастеров, затратив в общей сложности 1000 часов.

Кайли Дженнер в Fantasy Bra / © Getty Images

В ходе совместной работы над бюстгальтером основатель JACOB & CO. Джейкоб Арабо стремился «создать самый дорогой Fantasy Bra за всю историю», как отмечается на официальном сайте Victoria’s Secret. Однако он также хотел, чтобы изделие рассказывало свою собственную историю.

«Для меня всё должно было сосредоточиться на бриллиантах, свете и движении. Мы объединили исключительные бриллианты разных форм и размеров, в том числе нашу фирменную огранку Angel-Cut, и создали изделие, которое сверкает при каждом шаге. Мастерство исполнения впечатляет, но самое главное — это эмоции, которые возникают, когда видишь, как он оживает на подиуме», — поделился дизайнер.

Кайли Дженнер в Fantasy Bra / © Associated Press

Новый Fantasy Bra вдохновлен ювелирной коллекцией JACOB & CO. Rare Touch и полностью изготовлен из драгоценных металлов и камней. Адам Селман, исполнительный вице-президент и главный креативный директор Victoria’s Secret & PINK, заявил, что не мог представить лучшего дизайнера для этого бюстгальтера, чем Арабо.

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«Я уже очень давно восхищаюсь его работами, и он сыграл значительную роль в формировании поп-культуры. Мне нравятся его артистизм, мастерство и смелость. Джейкоб понимает, что Fantasy Bra должен быть впечатляющим, но настоящая причина, по которой он стал идеальным партнером, заключается в том, что он создает дизайн с учетом человека, который будет носить это изделие. Именно это и лежит в основе Victoria’s Secret».

Для Кайли Дженнер это первое появление на подиуме Victoria’s Secret Fashion Show, хотя её старшая сестра Кендалл Дженнер неоднократно участвовала в показах бренда. Поддержать Кайли во время её дебюта пришли её мама Крис Дженнер и бойфренд Тимоти Шаламе, которые сидели в первом ряду и не скрывали восторга, когда Кайли появилась на подиуме.

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