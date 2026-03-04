- Дата публикации
-
Шоу-бизнес
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 107
- Время на прочтение
- 1 мин
Кайли Дженнер показала яйца, которые снесли ее куры
Оказывается, в доме известного инфлюэнсера есть курятник.
Если вы думаете, что среди знаменитостей разводят кур только экс-футболист Дэвид Бекхэм и король Чарльз III, вы ошибаетесь. У 28-летней Кайли Дженнер — участницы известного реалити-шоу и успешной бизнесвумен — на территории ее поместья за 36 млн долларов в Лос-Анджелесе есть курятник, первая курица в котором появилась еще в 2017 году.
В своем Instagram звезда стала редко показывать своих кур, однако иногда делает исключение. Кайли показала, сколько яиц снесли ее птицы.
Рядом с курятником растут кусты черники, урожая которой, судя по подписи, Кайли очень ждет.
Напомним, ранее мы писали, что мода на выращивание кур уже захватила всю Британию. Люди пытаются разводить разные породы и птиц, которые несутся разноцветными, желательно голубыми, яйцами.