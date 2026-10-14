ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
62
Время на прочтение
2 мин

Кайли Дженнер позировала в смелом винтажном платье-сетке, которому 25 лет

Звезда снялась в фотосессии для журнала и показала результат.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Кайли Дженнер, фото: instagram.com/wonderland

Кайли Дженнер, фото: instagram.com/wonderland

Американская звезда реалити-шоу и предпринимательница Кайли Дженнер снялась для новой обложки журнала Wonderland в откровенном образе. 29-летняя знаменитость позировала в полностью прозрачном оранжевом платье-сетке, которое оставило почти все ее тело открытым.

Для фотосессии Кайли выбрала архивный наряд французского дизайнера Жан-Поля Готье из коллекции весна-лето 2001 года. Платье с геометрическим сетчатым узором и завязкой на шее подчеркнуло фигуру звезды. На обложке Дженнер прикрыла грудь руками, оставив остальную часть тела открытой.

Внутри выпуска Кайли также примерила другие архивные образы. В одном из кадров она позирует в белом многослойном топе Helmut Lang и белых трусах, а на другом предстала в черном боди Norma Kamali и высоких сапогах Givenchy.

(листайте фото вправо)

Сама Дженнер не давала интервью для нового выпуска, однако о ней рассказали близкие подруги. Хейли Бибер отметила, что Кайли обладает прекрасным чувством юмора и умеет легко рассмешить окружающих. Актриса Камила Морроне, знакомая с Дженнер с юности, также назвала ее самой веселой девушкой в компании.

Это уже второе появление Кайли на обложке Wonderland. Впервые она снялась для журнала около десяти лет назад, когда ей было 18. За это время звезда превратилась из участницы семейного реалити-шоу в успешную предпринимательницу, основавшую косметический бренд Kylie Cosmetics.

Ранее, напомним, Кайли Дженнер устроила «розовую» вечеринку в честь своего 29-летия.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie