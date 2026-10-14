Кайли Дженнер позировала в смелом винтажном платье-сетке, которому 25 лет

Кайли Дженнер, фото: instagram.com/wonderland

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Американская звезда реалити-шоу и предпринимательница Кайли Дженнер снялась для новой обложки журнала Wonderland в откровенном образе. 29-летняя знаменитость позировала в полностью прозрачном оранжевом платье-сетке, которое оставило почти все ее тело открытым.

Для фотосессии Кайли выбрала архивный наряд французского дизайнера Жан-Поля Готье из коллекции весна-лето 2001 года. Платье с геометрическим сетчатым узором и завязкой на шее подчеркнуло фигуру звезды. На обложке Дженнер прикрыла грудь руками, оставив остальную часть тела открытой.

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Внутри выпуска Кайли также примерила другие архивные образы. В одном из кадров она позирует в белом многослойном топе Helmut Lang и белых трусах, а на другом предстала в черном боди Norma Kamali и высоких сапогах Givenchy.

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Сама Дженнер не давала интервью для нового выпуска, однако о ней рассказали близкие подруги. Хейли Бибер отметила, что Кайли обладает прекрасным чувством юмора и умеет легко рассмешить окружающих. Актриса Камила Морроне, знакомая с Дженнер с юности, также назвала ее самой веселой девушкой в компании.

Это уже второе появление Кайли на обложке Wonderland. Впервые она снялась для журнала около десяти лет назад, когда ей было 18. За это время звезда превратилась из участницы семейного реалити-шоу в успешную предпринимательницу, основавшую косметический бренд Kylie Cosmetics.

Ранее, напомним, Кайли Дженнер устроила «розовую» вечеринку в честь своего 29-летия.

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