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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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Кайли Дженнер раскритиковали за выход в Fantasy Bra за 50 млн на шоу Victoria’s Secret

Некоторые зрители шоу усомнились в том, что именно Кайли должна была представлять столь знаковый элемент истории бренда.

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Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
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Кайли Дженнер

Кайли Дженнер / © Getty Images

28-летняя Кайли Дженнер дебютировала на подиуме Victoria’s Secret Fashion Show 2026 в одном из самых дорогих образов вечера — знаменитом Fantasy Bra стоимостью 50 миллионов долларов. Однако выход звезды реалити-шоу вызвал не только восхищение, но и критику в социальных сетях.

Для показа Кайли выбрали бюстгальтер, украшенный тысячами бриллиантов. По информации издания Vogue, в украшении использовали 4410 драгоценных камней, а центральным элементом стал желтый бриллиант весом 75,54 карата. Образ стал одним из главных визуальных акцентов шоу, которое состоялось 18 октября в Лос-Анджелесе.

Кайли Дженнер / © Getty Images

Кайли Дженнер / © Getty Images

Несмотря на роскошный наряд, некоторые зрители усомнились в том, что именно Кайли должна была представлять столь знаковый элемент истории Victoria’s Secret. В комментариях пользователи отмечали, что Fantasy Bra традиционно ассоциировался с моделями, которые годами работали с брендом и участвовали в его показах. По мнению критиков, приглашение знаменитости, известной прежде всего благодаря реалити-шоу и косметическому бизнесу, отодвинуло на второй план профессиональных моделей.

При этом другие поклонники поддержали Кайли и назвали ее появление эффектным ходом, который привлек дополнительное внимание к шоу. Сама Дженнер пока не ответила на критику.

Кайли Дженнер / © Getty Images

Кайли Дженнер / © Getty Images

Fantasy Bra на протяжении многих лет был одним из самых ожидаемых элементов показов Victoria’s Secret. Его создавали с использованием драгоценных камней, а право представить украшение на подиуме получали избранные модели. Среди тех, кто носил знаменитый бюстгальтер в прошлые годы, были Хайди Клум, Жизель Бундхен, Адриана Лима и Кэндис Свэйнпоул.

Ранее, напомним, девушка-модель Леонардо Ди Каприо вышла на подиум в корсетном платье с юбкой из перьев.

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