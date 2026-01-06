Кайли Дженнер сияла в платье цвета меди на кинофестивале в Палм-Спрингс

Кайли Дженнер / © Associated Press

Кайли Дженнер выглядела сенсационно, когда пришла на церемонию награждения Международного кинофестиваля в Палм-Спрингс вместе со своим парнем Тимоти Шаламе. Девушка вышла на публику в роскошном платье от Ludovic de Saint Sernin, которое состояло из верхнего лифа и облегающей юбки.

Пикантности платью добавлял высокий разрез на юбке и глубокое декольте, которое подчеркивало грудь. Бретельки у ее наряда были выполнены крест накрест спереди, что было очень необычным.

Это платье цвета меди Кайли носила в сочетании с длинными ногтями в тон, туфлями на каблуках, бриллиантовыми серьгами и бриллиантовым кольцом на мизинце.

Однако на красную дорожку вместе пара не вышла, а лишь прокрались вместе к своим местам в зале. На следующий день Кайли и Тимоти также вышли вместе на публику — посетили церемонию награждения премией Critics Choice Awards. На этом мероприятии Тимоти Шаламе впервые публично признался Кайли Дженнер в любви.