Кайли Дженнер стала мамой во второй раз и показала фото ребенка

Кайли Дженнер стала мамой во второй раз и показала фото ребенка

Кайли Дженнер объявила о рождении своего второго ребенка от Трэвиса Скотта.

В воскресенье, 6 февраля, днем в своем Instagram Кайли сообщила, что родила сына. Это произошло еще 2 февраля, но новость поклонникам звезда сообщила не сразу. Это мальчик. По стечению обстоятельств ребенок родился на следующий день после дня рождения дочери пары Сторми, которая родилась 1 февраля.

Кайли сообщила новость, опубликовав в Instagram фотографию крошечной руки ребенка и добавила смайлик с голубым сердцем в свой пост, поэтому подписчики решили, что это мальчик.

Кайли Дженнер родила сына / Instagram Кайли Дженнер

Источники сообщают, что у Кайли все хорошо после родов и она чувствует себя отлично. А 4-летняя дочь пары очень взволнована новостью о рождении брата.

Кайли Дженнер и Трэвис Скотт с дочерью Сторми / Getty Images

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