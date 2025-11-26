Кайли Дженнер сверкнула пышными формами в серебристом бикини

Кайли Дженнер / © Instagram Кайли Дженнер

Реклама

28-летняя Кайли Дженнер — участница известного реалити-шоу и успешная бизнесвумен — устроила фотосессию у себя на террасе и показала результат в Instagram.

Кайли Дженнер / © Instagram Кайли Дженнер

Кайли Дженнер / © Instagram Кайли Дженнер

Девушка позировала в серебристом бикини на тонких завязках, которое эффектно подчеркнуло ее пышные формы. Судя по комментариям под публикацией, автором снимков выступила старшая сестра Кайли — 41-летняя Хлое Кардашьян.

Кайли Дженнер / © Instagram Кайли Дженнер

Кайли Дженнер / © Instagram Кайли Дженнер

Кайли Дженнер / © Instagram Кайли Дженнер

«Это было идеальное воскресенье», — подписала фото Дженнер.

Реклама

Отметим, Кайли Дженнер начала свою карьеру в шоу-бизнесе в 2007 году — тогда ей было всего 10 лет, и вместе с сестрами она выросла перед камерами в шоу Keeping Up with the Kardashians. Однако уже в подростковом возрасте она стала отдельной звездой, независимой от сестер, и с большой армией поклонников. В конце 2015 года основала свой бренд косметики Kylie Cosmetics, который принес ей миллионы долларов. Также Кайли является одним из самых влиятельных блогеров в Instagram — ее публикации там стабильно входят в топ популярных в мире.

Ранее, напомним, Кайли Дженнер позировала в винтажном бикини за 10 тысяч долларов. Как оказалось, в нем в 1995 году выходила на подиум супермодель 90-х — Клаудия Шиффер.