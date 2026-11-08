Кайли Дженнер удивила всех креативным платьем от Ashi Studio с модным принтом "Бэмби"

Кайли Дженнер / © Associated Press

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Теледива и одна из самых успешных молодых бизнес-леди посетила благотворительный гала-вечер LACMA в Лос-Анджелесе. Девушка не любит простых образов, поэтому выбрала что-то действительно оригинальное — платье от бренда Ashi Studio.

Кайли Дженнер / © Associated Press

Наряд имел открытую спину и принт «Бэмби» в коричнево-серебристых оттенках, который стал одним из главных трендов этого года. Чаще всего такой принт можно увидеть на верхней одежде или аксессуарах, поэтому то, что в нём было выполнено вечернее платье, действительно удивляло и привлекало внимание.

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Кайли Дженнер / © Associated Press

Наряд был создан для коллекции сезона осень-зима 2026 года. Над стилизацией для Кайли работали Александра Роуз и Маккензи Грандквист. Её сшили из тщательно выкроенных полотен ткани, которые плотно облегали фигуру.

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Модель имела американский вырез и открытую спину. От колен силуэт постепенно расширялся, переходя в длинную юбку, спускавшуюся до самого пола. Завершающей деталью стала эффектная большая декоративная кисточка сзади.

Кайли Дженнер / © Associated Press

Этот вечер стал для Кайли Дженнер дебютным на гала-вечере LACMA Art+Film Gala, но это был не единственный её дебют за последнее время, ведь совсем недавно она произвела фурор на показе Victoria’s Secret, выйдя в Fantasy Bra стоимостью 50 миллионов долларов.

Кайли Дженнер / © Getty Images

29-летняя Дженнер выглядела потрясающе и улыбалась, проходя по подиуму в ослепительном серебристом бюстгальтере, который она носила в комплекте с прозрачной юбкой, надетой поверх белых трусиков.

Кайли Дженнер / © Getty Images

Она вышла под песню Angel of My Dreams певицы Jade, которая мгновенно стала хитом и попала во все чарты, принеся певице новую волну популярности и мировую славу.

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