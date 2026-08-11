Кайли Дженнер устроила «розовую» вечеринку в честь своего 29-летия

Кайли Дженнер / © Instagram Кайли Дженнер

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Кайли Дженнер — участница известного реалити-шоу и успешная бизнесвумен — устроила громкую вечеринку по случаю своего 29-летия. Девушка родилась 10 августа, однако праздник решила организовать немного раньше.

Кайли Дженнер / © Instagram Кайли Дженнер

Празднование в стиле Princess Kitty прошло в доме Кайли в Беверли-Хиллз и было наполнено гламурной эстетикой: гости (среди которых были сестры именинницы и Хейли Бибер) оделись во все розовое, носили игрушечные диадемы, розовые боа и ели украшенные кристаллами торты.

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День рождения Кайли Дженнер / © Instagram Кайли Дженнер

Кайли Дженнер / © Instagram Кайли Дженнер

Торт на дне рождения Кайли Дженнер / © Instagram Кайли Дженнер

Торт на дне рождения Кайли Дженнер / © Instagram Кайли Дженнер

Кайли Дженнер с сестрой Кендалл / © Instagram Кайли Дженнер

Сама Дженнер появилась на своем празднике в розовом латексном мини-платье, которое дополнила боа из перьев, короной и мюлями тоже с перьями.

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«С днем рождения меня! У меня была ночь моей мечты — день рождения принцессы Китти! Мое сердце переполнено радостью! Я люблю свою жизнь и своих друзей!» — написала она под фото.

Ранее, напомним, Кайли Дженнер в обтягивающих капри позировала у роскошного спорткара за 300 тысяч долларов.

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