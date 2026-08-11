- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 86
- Время на прочтение
- 1 мин
Кайли Дженнер устроила «розовую» вечеринку в честь своего 29-летия
Как прошло празднование дня рождения звезды, она показала в Сети.
Кайли Дженнер — участница известного реалити-шоу и успешная бизнесвумен — устроила громкую вечеринку по случаю своего 29-летия. Девушка родилась 10 августа, однако праздник решила организовать немного раньше.
Празднование в стиле Princess Kitty прошло в доме Кайли в Беверли-Хиллз и было наполнено гламурной эстетикой: гости (среди которых были сестры именинницы и Хейли Бибер) оделись во все розовое, носили игрушечные диадемы, розовые боа и ели украшенные кристаллами торты.
Сама Дженнер появилась на своем празднике в розовом латексном мини-платье, которое дополнила боа из перьев, короной и мюлями тоже с перьями.
«С днем рождения меня! У меня была ночь моей мечты — день рождения принцессы Китти! Мое сердце переполнено радостью! Я люблю свою жизнь и своих друзей!» — написала она под фото.
Ранее, напомним, Кайли Дженнер в обтягивающих капри позировала у роскошного спорткара за 300 тысяч долларов.