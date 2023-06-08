Кайли Дженнер в лифе-бандо похвасталась плоским животом

Модель, бизнесвумен и звезда реалити похвасталась новым луком.
Кайли Дженнер опубликовала в Instagram серию снимков, на которых она продемонстрировала комфортный домашний образ. Селфи звезда реалити сделала в гардеробной.
На Дженнер были черные брюки с низкой посадкой и серый лиф-бандо. Красавица похвасталась плоским животом и тонкой талией.
Аутфит Кайли дополнила солнцезащитными очками на голове и серебряными браслетами на руке.
Напомним, Кайли Дженнер вышла на обед со своими друзьями в Париже в черном платье на бретельках и с глубоким декольте от бренда Bottega Veneta, дополнив образ кожаными туфлями-лодочками на каблуках.
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