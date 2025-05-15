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- Шоу-бизнес
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Кайли Дженнер в золотистом бикини сверкнула пышными формами на пляже
Девушка отправилась на отдых и позировала на новых фото в купальнике.
27-летняя Кайли Дженнер — не просто участница известного реалити-шоу, но еще и очень успешная бизнесвумен. У нее есть бренд Kylie Cosmetics, выпускающий декоративную косметику, бренд уходовой косметики Kylie Skin и бренд одежды Khy. Несмотря на большое количество работы, девушка не забывает отдыхать, а фото показывает в своем Instagram, в котором у нее 393 млн подписчиков.
На новых снимках Кайли позирует в золотистом асимметричном бикини от Cult Gaia, которое эффектно подчеркивает ее пышные формы.
На одном из фото ее пляжный образ дополняет кожаная сумка с крестами от Chrome Hearts.
«Отпуск активирован», — лаконично подписала фото Дженнер.
Ранее, напомним, Кайли Дженнер с сестрой Кендалл сходила на баскетбол. Девушки побывали на матче между баскетбольными командами «Нью-Йорк Никс» и «Бостон Селтикс», который состоялся в «Мэдисон-сквер-гарден», в Нью-Йорке.