Шоу-бизнес
71
1 мин

Кайли Дженнер вышла в свет без Шаламе, но в роскошном образе от известного бренда

Звезда реалити пришла на презентацию фильма, в котором также сыграла.

Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Кайли Дженнер

Кайли Дженнер / © Getty Images

Телезвезда и предпринимательница Кайли Дженнер находится в отношениях с актером Тимоти Шаламе и недавно пару даже заподозрили в свадьбе, однако на новое мероприятие в Лос-Анджелесе она его с собой не взяла.

Девушка посетила премьеру фильма «Момент» от A24 в Лос-Анджелесе. Это псевдодокументальный фильм о том, как Charli XCX готовится возглавить свой первый хедлайнерский тур. Кайли появляется в этой картине, поэтому была среди гостей и вышла к фотографам на фотоколл.

Кайли Дженнер / © Getty Images

Кайли Дженнер / © Getty Images

Надела Дженнер ансамбль от Maison Margiela из коллекции весна-лето 2026, над которым работал новый креативный директор бренда Гленн Мартенс. Лук включал топ из светлой ткани с объемными складками и длинную черную юбку со шлейфом.

Этот образ звезды Мартенс презентовал в коллекции, которую все не так давно обсуждали из-за необычных капп во рту моделей. Аксессуар был в форме фирменного логотипа бренда из четырех стежков. Металлические части капп держали губы каждого участника дефиле.

Показ Maison Margiela на сезон весна-лето 2026 / © Getty Images

Показ Maison Margiela на сезон весна-лето 2026 / © Getty Images

71
