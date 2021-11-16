Кайя Гербер в Alexander McQueen, а ее мама Синди в Missoni: звезды в роскошных луках блистали на дорожке

Кайя Гербер в Alexander McQueen, а ее мама Синди в Missoni: звезды в роскошных луках блистали на дорожке

20-летняя дочь Синди Кроуфорд и Рэнди Гербера – Кая – охотно блистает на красных дорожках. В этот раз вместе со звездной мамой.

Минувшей ночью модель посетили церемонию вручения премий InStyle Awards 2021, которая прошла в Лос-Анджелесе. На дорожке юная звезда подиумов появилась в белом платье, усыпанном стразами и перьями на подоле, от Alexander McQueen. Кайя дополнила свой образ прозрачными босоножками на каблуках и несколькими кольцами на пальцах.

Кайя Гербер / Getty Images

Также у девушки был насыщенный макияж, а волосы были уложены в объемную прическу с густой челкой.

Кайя Гербер / Getty Images

Ее 55-летняя мать Синди Кроуфорд тоже блистала в красочном платье от Missoni, которое безупречно сидело на ее фигуре. Платье было без рукавов, с разрезом сзади, а к нему Синди подобрала нюдовые босоножки на каблуках. На запястье у супермодели были часы, также она сделала стильную укладку волнами и насыщенный макияж.

Кайя Гербер и Синди Кроуфорд / Getty Images

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