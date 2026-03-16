Кайя Гербер в красном платье от Givenchy посетила Vanity Fair Oscar Party
24-летняя модель Кайя Гербер появилась на вечеринке Vanity Fair после церемонии вручения премии «Оскар» и была в ярком аутфите.
Девушка выбрала красное бархатное платье Givenchy by Sarah Burton без бретелек и со шлейфом, сочетая его с красными босоножками с квадратными носами на каблуках.
Образ модели дополняли серьги-висюльки, объемная укладка и выразительный макияж. Кайя была, как две капли воды похожа на свою знаменитую маму — супермодель Синдри Кроуфорд.
Перед камерами девушка позировала вместе с актером Кори Майклом Смитом, с которым сыграла в фильме «Субботний вечер» режиссера Джейсона Райтмана.
Напомним, вместе они также появились на Международном кинофестивале в Торонто. Тогда Гербер выбрала винтажное черное длинное платье от бренда Donna Karan New York.