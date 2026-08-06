Кайя Гербер в культовом стиле 90-х: минимум деталей, максимум эффекта

Кая Гербер / © Associated Press

Реклама

На вечеринке, посвященной премьере нового сериала «The Shards», актриса Кая Гербер появилась в наряде от Gucci, который выглядел так, будто его только что достали из архивов эпохи супермоделей. За стилизацию образа отвечала Эмма Джейд Моррисон, а ставка была сделана на простоту и изысканность.

Микротоп с тонкими бретелями и округлым декольте оставлял обнаженным живот и придавал образу нужную дозу дерзости. Кая сочетала его с чёрной длинной юбкой-колоной с низкой посадкой — ещё одним трендом, который в 2020-х триумфально вернулся из 90-х.

Реклама

Кая Гербер / © Associated Press

Никаких лишних деталей не было, и именно в этом весь шик её образа. Образ был красивым, но не слишком вычурным, словно Кая просто надела вещи из шкафа своей мамы Синди Кроуфорд. Волосы Гербер оставила распущенными, уложив густые каштановые пряди в мягкие волны.

Реклама

И хотя Кайя сегодня сама является полноценной звездой, в этом образе было сложно не заметить, насколько она похожа на мать. Впрочем, сама Кайя не слишком согласна с теми, кто постоянно сравнивает её с Синди. В интервью Yahoo Entertainment она призналась, что совсем не считает себя похожей на маму.

«Для меня большая честь, когда люди говорят, что я похожа на маму. Хотела бы я быть похожей. Мне кажется, что даже в свои лучшие дни я и близко не похожа на неё. Но для меня это очень много значит», — сказала модель и актриса. «Я думаю, что она просто невероятно красива — и внешне, и внутренне. Поэтому, если я хоть чем-то напоминаю кому-то её, для меня это просто самый большой комплимент».

Кроме того, на мероприятии с ней, помимо других коллег, снова сфотографировался Гомер Гир — сын Ричарда Гира, который является нынешним мужем Синди Кроуфорд. Кая и Гомер вместе снялись в сериале, и их совместное появление вызвало ажиотаж в обществе.

Актеры сериала «The Shards» / © Associated Press

Новости партнеров