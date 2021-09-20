Каждый день новое бикини: Хейли Бибер показала фотографии из отпуска

Каждый день новое бикини: Хейли Бибер показала фотографии из отпуска

Девушка отдыхает с мужем Джастином.

В своем Instagram Хейли Бибер поделилась серией снимков, сделанных на отдыхе. Судя по этим кадрам, девушка предпочитает активный отдых и взяла с собой в отпуск несколько купальников.

Хейли Бибер / Instagram Хейли Бибер

Хейли Бибер / Instagram Хейли Бибер

Каждый день Хейли меняет бикини – она позировала на фото в белом, красном и оливковом купальниках. Фигура девушки выглядит потрясающе.

Хейли Бибер / Instagram Хейли Бибер

Свои пляжные образы звезда дополняет яркими панамками и бусами.

Хейли Бибер / Instagram Хейли Бибер

Напомним, ранее Джастин и Хейли Бибер, посетили допремьерный показ документального фильма "Джастин Бибер: наш мир". Хейли подчеркнула стройную фигуру и длинные ноги змеиным обтягивающим мини-платьем, расшитом пайетками, с небольшим разрезом и плечиками.

Хейли и Джастин Бибер / Associated Press

Хейли Бибер на улицах Лос-Анджелеса (17 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку