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Каждый день новое бикини: Хейли Бибер показала фотографии из отпуска

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Каждый день новое бикини: Хейли Бибер показала фотографии из отпуска

Хейли Бибер / Instagram Хейли Бибер

Девушка отдыхает с мужем Джастином.

В своем Instagram Хейли Бибер поделилась серией снимков, сделанных на отдыхе. Судя по этим кадрам, девушка предпочитает активный отдых и взяла с собой в отпуск несколько купальников.

Хейли Бибер / © Instagram Хейли Бибер
Хейли Бибер / Instagram Хейли Бибер
Хейли Бибер / © Instagram Хейли Бибер
Хейли Бибер / Instagram Хейли Бибер

Каждый день Хейли меняет бикини – она позировала на фото в белом, красном и оливковом купальниках. Фигура девушки выглядит потрясающе.

Хейли Бибер / © Instagram Хейли Бибер
Хейли Бибер / Instagram Хейли Бибер

Свои пляжные образы звезда дополняет яркими панамками и бусами.

Хейли Бибер / © Instagram Хейли Бибер
Хейли Бибер / Instagram Хейли Бибер

Напомним, ранее Джастин и Хейли Бибер, посетили допремьерный показ документального фильма "Джастин Бибер: наш мир". Хейли подчеркнула стройную фигуру и длинные ноги змеиным обтягивающим мини-платьем, расшитом пайетками, с небольшим разрезом и плечиками.

Хейли и Джастин Бибер / © Associated Press
Хейли и Джастин Бибер / Associated Press
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