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- Шоу-бизнес
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Каждый день новое платье: эффектная София Вергара отдыхает в Монако
Звезда любит подчеркивать свою фигуру красивыми нарядами, которые демонстрирует в Сети.
53-летняя колумбийско-американская актриса София Вергара наслаждается отдыхом в Монако и демонстрирует фоловерам в Instagram впечатляющую коллекцию летних образов.
Звезда регулярно делится фотографиями с каникул, и каждый день она выбирает для выхода новое платье. Вергара делает ставку на женственные силуэты, которые подчеркивают ее пышные формы и узкую талию.
В отпускном гардеробе актрисы особенно много платьев с принтами. Она выбирает яркие и эффектные модели, которые идеально вписываются в атмосферу солнечного Монако. В некоторых образах София подчеркивает фигуру облегающими фасонами, а в других более свободные модели.
Свои наряды знаменитость дополняет лаконичными аксессуарами, солнцезащитными очками и летней обувью.
Поклонники актрисы с интересом следят за ее отпускным гардеробом и каждый раз оставляют под фотографиями комплименты. Судя по публикациям звезды, Вергара не спешит возвращаться к рабочему графику и наслаждается атмосферой Монако, совмещая прогулки, отдых и стильные выходы.
Ранее, напомним, София Вергара в леопардовых лосинах показала свою тренировку на ягодицы.