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- Шоу-бизнес
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Каждый день новый купальник: Кайли Дженнер позировала в эффектном монокини
Девушка продолжает публиковать в Сети фото из своего отпуска на берегу Карибского моря.
Участница известного реалити-шоу и успешная бизнесвумен — 27-летняя Кайли Дженнер — сейчас отдыхает на курорте, популярном среди селебрити — на островах Теркс и Кайкос в Карибском море. Каждый день в своем Instagram она публикует оттуда фото. И каждый день хвастается новым купальником.
На этот раз она позировала в эффектном белом монокини с синем принтом. Волосы она оставила распущенными, а на лице сделала макияж продуктами своего бренда декоративной косметики.
«К лету готова», — лаконично подписала фото Кайли. Девушка любит надевать купальники, которые подчеркивают ее фигуру.
Ранее, напомним, Кайли Дженнер позировала в винтажном бикини за 10 тысяч долларов. Как оказалось, в нем в 1995 году выходила на подиум супермодель 90-х — Клаудия Шиффер.