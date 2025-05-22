Каждый день новый купальник: Кайли Дженнер позировала в эффектном монокини

Кайли Дженнер / © Instagram Кайли Дженнер

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Участница известного реалити-шоу и успешная бизнесвумен — 27-летняя Кайли Дженнер — сейчас отдыхает на курорте, популярном среди селебрити — на островах Теркс и Кайкос в Карибском море. Каждый день в своем Instagram она публикует оттуда фото. И каждый день хвастается новым купальником.

На этот раз она позировала в эффектном белом монокини с синем принтом. Волосы она оставила распущенными, а на лице сделала макияж продуктами своего бренда декоративной косметики.

© Instagram Кайли Дженнер

© Instagram Кайли Дженнер

«К лету готова», — лаконично подписала фото Кайли. Девушка любит надевать купальники, которые подчеркивают ее фигуру.

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© Instagram Кайли Дженнер

© Instagram Кайли Дженнер

© Instagram Кайли Дженнер

Ранее, напомним, Кайли Дженнер позировала в винтажном бикини за 10 тысяч долларов. Как оказалось, в нем в 1995 году выходила на подиум супермодель 90-х — Клаудия Шиффер.

Кайли Дженнер / © Getty Images Кайли Дженнер / © Associated Press Кайли Дженнер / © Getty Images Кайли Дженнер / © Associated Press Кайли Дженнер / © Associated Press Кайли Дженнер / © Getty Images Кайли Дженнер / © Getty Images Кайли Дженнер / © Getty Images Кайли Дженнер / © Getty Images Кайли Дженнер / © Getty Images Кайли и ее дочь Сторми / © Getty Images Кайли и ее дочь Сторми / © Getty Images Кайли и ее дочь Сторми / © Getty Images Кайли Дженнер и Сторми / © Getty Images Кайли Дженнер и Трэвис Скотт / © Getty Images Кайли Дженнер / © Getty Images Кайли Дженнер / © Getty Images Кайли Дженнер и Трэвис Скотт / © Getty Images Кайли Дженнер / © Getty Images Кайли Дженнер / © Getty Images Кайли Дженнер / © Instagram Кайли Дженнер Кайли Дженнер / © Associated Press Кайли Дженнер / © Getty Images Кайли Дженнер / © Getty Images Кайли Дженнер / © Getty Images Кайли Дженнер / © Getty Images Кайли Дженнер / © Getty Images Кайли Дженнер / © Associated Press Кайли Дженнер и ее дочь Сторми / © Getty Images Кайли Дженнер / © Getty Images Ким Кардашьян и Кайли Дженнер / © Getty Images