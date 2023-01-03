Каждый день в новом бикини: Рита Ора хвастается отпускными снимками

Рита Ора продолжает наслаждаться отдыхом на берегу моря. А еще хвастается пляжными луками, позируя перед камерой в основном в бикини.

Где певица отдыхает, она не рассказывала фолловерам, но зато охотно делится кадрами в разных бикини, в которых выходит на пляж позагорать и понежиться.

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Рита устроила целое шоу в бикини и парео, к каждому пляжному луку звезда подбирает разные солнцезащитные очки (преимущественно крупные), а также накидки и платки.

На пляж звезда не выходит, не дополнив свой образ украшениями: многочисленными подвесками, серьгами и крупными и мелкими браслетами на запястьях обеих рук.

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Отдыхает звезда вместе со своим возлюбленным Тайкой Вайтити. Они также посетили на днях вечеринку на Сен-Барте, где Рита блистала в вечернем платье от David Koma. Видимо, на этом французском курорте пара и отдыхает.

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