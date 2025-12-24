ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
175
Время на прочтение
1 мин

Каждый год носит одно и то же: Голди Хоун сфотографировали на курорте

80-летняя актриса традиционно отправилась на отдых в Аспен — курорт, который любят богачи и знаменитости.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Голди Хоун

Голди Хоун / © Getty Images

Голди Хоун ежегодно празднует Рождество и встречает Новый год с семьей именно там. Во время отдыха Голди часто фотографируют папарацци, когда она гуляет по улицам, ходит на шопинг или идет в ресторан.

23 декабря актрису заметили на улице в лаконичном и теплом наряде. Голди надела черный лонгслив, а также теплые дутые брюки в теплые ботинки, а вот куртку завязала на талии. Гламура голливудской звезде добавили украшения с бриллиантами в ушах и на шее, и синяя сумка с вышивкой.

Голди Гоун / © Getty Images

Голди Гоун / © Getty Images

Однако такой образ не что-то новое или оригинальное, ведь Голди носит подобные вещи в Аспене ежегодно. Ранее актрису неоднократно фотографировали в таких же штанах, но розового цвета, также она всегда носит подобные лонгсливы.

Голди Гоун / © Getty Images

Голди Гоун / © Getty Images

Также в Аспене традиционно проводят время супруги-миллионеры — Лорен Санчес и Джефф Безос.

Дата публикации
Количество просмотров
175
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie