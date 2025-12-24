Каждый год носит одно и то же: Голди Хоун сфотографировали на курорте

Голди Хоун / © Getty Images

Голди Хоун ежегодно празднует Рождество и встречает Новый год с семьей именно там. Во время отдыха Голди часто фотографируют папарацци, когда она гуляет по улицам, ходит на шопинг или идет в ресторан.

23 декабря актрису заметили на улице в лаконичном и теплом наряде. Голди надела черный лонгслив, а также теплые дутые брюки в теплые ботинки, а вот куртку завязала на талии. Гламура голливудской звезде добавили украшения с бриллиантами в ушах и на шее, и синяя сумка с вышивкой.

Голди Гоун / © Getty Images

Однако такой образ не что-то новое или оригинальное, ведь Голди носит подобные вещи в Аспене ежегодно. Ранее актрису неоднократно фотографировали в таких же штанах, но розового цвета, также она всегда носит подобные лонгсливы.

Голди Гоун / © Getty Images

Также в Аспене традиционно проводят время супруги-миллионеры — Лорен Санчес и Джефф Безос.