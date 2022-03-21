"Каждый из нас – это и есть Украина": певица SVOYA подбодрила патриотический дух украинцев

Украинская артистка призвала любить свою Родину и быть ей верной.
Украинская певица SVOYA решила подбодрить каждого украинца в это нелегкое для всех нас время борьбы с российскими оккупантами.
Девушка призвала послушать ее композицией "Країна", которую она презентовала еще летом к 30-летию Независимости Украины. Но эта песня очень актуальна и сейчас.
"Каждый из нас — это и есть Украина… Какая-то чрезвычайная Божья сила вела мной, чтобы написать песню "Країна" еще в августе 2021 к 30-летию Независимости Украины. И вот сегодня мои слова воплотились в реальность, потому что действительно каждый из нас сейчас становится страной, становится миром для своего ближнего, мы несем любовь к Родине.
Защитники отвоевывают нашу свободу, волонтеры делают все возможное для пострадавших, кто-то печет хлеб и булочки, кто-то лепит вареники, кто-то рисует картины, а кто-то просто любит.
Мы каждый на своем месте и каждый являемся визитной карточкой нашего государства.
"Свободу серце прагне відчути,
Пишатись країною хочемо ми
Та все, що треба - свою землю любити
І бути вірними їй землі".
Так держать! С Богом к победе!!!" – написала SVOYA в Instagram.
Напомним, дуэт Tamerlan Alena выпустил патриотическую песню о непобедимой Украине.
Читайте также:
- Тина Кароль назвала Путина "сыном дьявола", а Маша Ефросинина в эмоциональном видео призвала россиян прийти в себя
- Джамала обратилась к россиянам: "Россия, не молчи! Скажи, что ты реально гуманная, но без "спасательной херни!"
- Оксана Пекун поддержала боевой дух украинцев и спела патриотическую песню