"Каждый из нас – это и есть Украина": певица SVOYA подбодрила патриотический дух украинцев

"Каждый из нас – это и есть Украина": певица SVOYA подбодрила патриотический дух украинцев

Украинская артистка призвала любить свою Родину и быть ей верной.

Украинская певица SVOYA решила подбодрить каждого украинца в это нелегкое для всех нас время борьбы с российскими оккупантами.

Девушка призвала послушать ее композицией "Країна", которую она презентовала еще летом к 30-летию Независимости Украины. Но эта песня очень актуальна и сейчас.

"Каждый из нас — это и есть Украина… Какая-то чрезвычайная Божья сила вела мной, чтобы написать песню "Країна" еще в августе 2021 к 30-летию Независимости Украины. И вот сегодня мои слова воплотились в реальность, потому что действительно каждый из нас сейчас становится страной, становится миром для своего ближнего, мы несем любовь к Родине.

Защитники отвоевывают нашу свободу, волонтеры делают все возможное для пострадавших, кто-то печет хлеб и булочки, кто-то лепит вареники, кто-то рисует картины, а кто-то просто любит.

Мы каждый на своем месте и каждый являемся визитной карточкой нашего государства.

"Свободу серце прагне відчути,

Пишатись країною хочемо ми

Та все, що треба - свою землю любити

І бути вірними їй землі".

Так держать! С Богом к победе!!!" – написала SVOYA в Instagram.

Напомним, дуэт Tamerlan Alena выпустил патриотическую песню о непобедимой Украине.

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