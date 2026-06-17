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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
117
Время на прочтение
2 мин

Келли Осборн надела шляпку в форме крыльев летучей мыши, чтобы почтить память своего отца

Звезда посетила самые известные скачки и продемонстрировала креативный образ, который произвёл фурор среди поклонников её отца-рок-музыканта.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Келли Осборн

Келли Осборн / © Getty Images

Келли Осборн почтила память своего покойного отца Оззи в первый день Royal Ascot в Аскоте (Великобритания), где она появилась среди гостей. 41-летняя знаменитость выбрала полностью чёрный наряд, включавший лаконичное платье со складками и небольшим напуском, которое подчеркивало фигуру.

Однако главным акцентом образа Келли стала шляпка в виде летучей мыши — животного, которое на протяжении десятилетий ассоциировалось с Озборном. Головной убор выполнен из тонкой ткани, которая закрывала глаза, как вуаль, и надевался как обруч.

Келли Осборн / © Getty Images

Келли Осборн / © Getty Images

Кроме того, на ней были туфли на платформе Gina с открытым носком и стразами, а в руке она держала клатч Chanel с блестками. Келли также надела несколько цепочек с подвесками и сделала макияж с блестками, который стал единственным ярким акцентом образа.

Напомним, что летучая мышь является неофициальным символом Оззи с 1982 года, когда он случайно откусил голову животному во время концерта. Инцидент произошёл, когда кто-то из зрителей бросил на сцену летучую мышь, а Оззи подумал, что это резиновая игрушка или реквизит, поднял её и укусил за голову. Только после этого он понял, что летучая мышь была настоящей (по самой распространённой версии — уже мёртвой или полуживой). После концерта Оззи пришлось пройти курс прививок от бешенства. Сам инцидент быстро стал легендой рок-культуры и закрепил за ним прозвище «Принц тьмы».

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Дата публикации
Количество просмотров
117
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