Келли Осборн надела шляпку в форме крыльев летучей мыши, чтобы почтить память своего отца

Келли Осборн / © Getty Images

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Келли Осборн почтила память своего покойного отца Оззи в первый день Royal Ascot в Аскоте (Великобритания), где она появилась среди гостей. 41-летняя знаменитость выбрала полностью чёрный наряд, включавший лаконичное платье со складками и небольшим напуском, которое подчеркивало фигуру.

Однако главным акцентом образа Келли стала шляпка в виде летучей мыши — животного, которое на протяжении десятилетий ассоциировалось с Озборном. Головной убор выполнен из тонкой ткани, которая закрывала глаза, как вуаль, и надевался как обруч.

Келли Осборн / © Getty Images

Кроме того, на ней были туфли на платформе Gina с открытым носком и стразами, а в руке она держала клатч Chanel с блестками. Келли также надела несколько цепочек с подвесками и сделала макияж с блестками, который стал единственным ярким акцентом образа.

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Напомним, что летучая мышь является неофициальным символом Оззи с 1982 года, когда он случайно откусил голову животному во время концерта. Инцидент произошёл, когда кто-то из зрителей бросил на сцену летучую мышь, а Оззи подумал, что это резиновая игрушка или реквизит, поднял её и укусил за голову. Только после этого он понял, что летучая мышь была настоящей (по самой распространённой версии — уже мёртвой или полуживой). После концерта Оззи пришлось пройти курс прививок от бешенства. Сам инцидент быстро стал легендой рок-культуры и закрепил за ним прозвище «Принц тьмы».

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