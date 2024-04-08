Кэмпбелл, Герцигова, Фонтана и Балти: супермодели блистали на вечеринке Dolce & Gabbana

Концентрация звезд подиума на этом гламурном мероприятии просто зашкаливала. Также внимание привлекали их эффектные наряды.

В Милане состоялось гламурное событие - Модный дом Dolce & Gabbana, организовал вечеринку в честь 40-летия бренда и запуска выставки работ модельеров Доменико Дольче и Стефано Габбана, которые его основали. Выставка получила название "От сердца к рукам: Dolce & Gabbana" и представляет из себя сборник творений высокой моды бренда.

Посетили это мероприятие множество знаменитостей, среди которых были и знаменитые супермодели 90-х, актрисы, певицы, инфлюенсеры и друзья бренда. Все они были в луках, конечно же, от Dolce & Gabbana.

Особое внимание на мероприятии привлекло количество супермоделей.

Наоми Кэмпбелл

Британская модель отдала предпочтение брючному костюму темного цвета и в белую полоску. Наряд состоял из широких брюк и удлиненного двубортного жакета, который Кэмпбелл носила в сочетании с блузой в мелкий горох. Образ она дополнила украшениями с бриллиантами и небольшим клатчем.

Наоми Кэмпбелл / Фото: Getty Images

Ева Герцигова

Она редкий гость на светских мероприятиях, но мероприятие Доменико Дольче и Стефано Габбана решила не пропускать. В свет чешская топ-модель вышла с сыном. Сама она надела ансамбль с жилеткой, штанами и длинным пальто, собрала волосы и завершила лук сумкой.

Ева Герцигова / Фото: Getty Images

Изабели Фонтана

Бразильянка решила подчеркнуть длинные ноги, поэтому надела однотонное черное мини-платье с американской проймой и халтером. Наряд она дополнила капроновыми колготками, босоножками на каблуках и клатчем.

Изабели Фонтана / Фото: Getty Images

Бьянка Балти

В отличии от коллег итальянка Бьянка Балти надела наряд белого цвета - на ней было платье-жакет, которое она носила в сочетании с кружевным бельем и капроновыми колготками. Также супермодель накрасила губы яркой помадой.

Бьянка Балти / Фото: Getty Images

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