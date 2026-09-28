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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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Кендалл Дженнер эффектно закрыла показ Bottega Veneta, а бойфренд поддержал ее из первого ряда

В Милане продолжается Неделя моды, в рамках которой бренды представляют свои коллекции сезона весна-лето 2027.

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Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
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Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер / © Associated Press

30-летняя звезда реалити-шоу и манекенщица Кендалл Дженнер стала финальной моделью показа Bottega Veneta в рамках Недели моды в Милане. За ее выходом с первого ряда наблюдал бойфренд звзеды, 29-летний актер Джейкоб Эллорди.

Во время финального выхода на Дженнер было эффектное черное платье в пол. Наряд отличался асимметричным кроем, объемной драпировкой на лифе и бедрах, акцентной линией плеча и длинной деталью, напоминающей шарф и спускающейся вдоль одной стороны силуэта.

Кендалл Дженнер / © Associated Press

Кендалл Дженнер / © Associated Press

Образ дополняли черные сандалии и черная сумка, которую она несла под мышкой. Волосы Кендалл уложили максимально просто — выпрямили и оставили распущенными с пробором посередине.

Кендалл Дженнер / © Associated Press

Кендалл Дженнер / © Associated Press

Тем временем Эллорди занял место в первом ряду. Актер, который с 2024 года является амбассадором Bottega Veneta, пришел на показ в свободных бежевых брюках и светлом лонгсливе, дополнив образ солнцезащитными очками и яркими красными носками.

Во время выхода Кендалл Эллорди достал небольшую камеру и начал фотографировать модель прямо с первого ряда.

Появление Дженнер стало неожиданностью для гостей показа: модель не значилась среди участников шоу, однако именно ей доверили эффектно завершить презентацию коллекции Bottega Veneta весна-лето 2027.

Отметим, романтические отношения Кендалл и Джейкоба обсуждают с весны 2026 года. Пару неоднократно замечали вместе в разных странах, в том числе на Гавайях, в Австралии, Лондоне и Лос-Анджелесе. При этом сами знаменитости публично статус своих отношений не комментировали.

Ранее, напомним, Кендалл Дженнер повторила образ легендарной венецианской коллекционерки.

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