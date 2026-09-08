Кендалл Дженнер повторила образ легендарной венецианской коллекционерки

Кендалл Дженнер / © Getty Images

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Модель Кендалл Дженнер сфотографировали в Италии в образе, который заметно отличался от её привычного стиля. После дебюта на красной дорожке фестиваля в архивном платье Giorgio Armani 1995 года она выбрала непринуждённый, но не менее продуманный образ, ведь за этой, на первый взгляд, лёгкой стилизацией скрываются сразу несколько отсылок к Венеции.

Дело в том, что Кендалл дополнила образ несколькими нестандартными акцентами, в частности надела объемное темно-синее бархатное пончо, украшенное узором, а также дополнила образ очками модели Peggy от Hood London с оправой в форме звёзд.

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Кендалл Дженнер / © Getty Images

Эти очки напоминают те, что носила Пегги Гуггенхайм — американская коллекционерка и меценат, ставшая одной из самых известных фигур в художественной жизни Венеции. В 1950-х годах Пегги Гуггенхайм носила очки необычной формы, специально созданные для неё художником Эдвардом Мелкартом.

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Пегги Гуггенхайм, 1968 год / © Getty Images

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