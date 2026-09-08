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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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Кендалл Дженнер повторила образ легендарной венецианской коллекционерки

Венецианский кинофестиваль — это не только красные дорожки и вечерние платья, но и площадка для смелых модных экспериментов.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер / © Getty Images

Модель Кендалл Дженнер сфотографировали в Италии в образе, который заметно отличался от её привычного стиля. После дебюта на красной дорожке фестиваля в архивном платье Giorgio Armani 1995 года она выбрала непринуждённый, но не менее продуманный образ, ведь за этой, на первый взгляд, лёгкой стилизацией скрываются сразу несколько отсылок к Венеции.

Дело в том, что Кендалл дополнила образ несколькими нестандартными акцентами, в частности надела объемное темно-синее бархатное пончо, украшенное узором, а также дополнила образ очками модели Peggy от Hood London с оправой в форме звёзд.

Кендалл Дженнер / © Getty Images

Кендалл Дженнер / © Getty Images

Эти очки напоминают те, что носила Пегги Гуггенхайм — американская коллекционерка и меценат, ставшая одной из самых известных фигур в художественной жизни Венеции. В 1950-х годах Пегги Гуггенхайм носила очки необычной формы, специально созданные для неё художником Эдвардом Мелкартом.

Пегги Гуггенхайм, 1968 год / © Getty Images

Пегги Гуггенхайм, 1968 год / © Getty Images

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