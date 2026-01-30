- Дата публикации
Кендалл Дженнер призналась, действительно ли надевала наряд Николь Кидман из фильма «Мулен Руж»
Модель и звезда реалити-шоу «Кардашьяны» — 30-летняя Кендалл Дженнер — прилетела в Нью-Йорк для участия в программе The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.
Ее сфотографировали по дороге на шоу в платье-футляре от Chanel, которое дизайнер Матье Блази презентовал на показе Métiers d’Art, который состоялся в Нью-Йорке.
Оранжево-черное платье было создано с принтом, который имитировал рисунок меха бенгальского тигра, однако выполнен он был крупными пайетками.
Блестящая текстура платья Кендалл кардинально отличалась от того, что бренд Chanel демонстрировал ранее, ведь вместо классического твида Блази предложил клиентам другие ткани с роскошным декором, пришитым вручную.
Во время шоу у Феллона модель рассказала о том, как надела культовый наряд с блестками из фильма «Мулен Руж» на показ Vogue World. Этот наряд когда-то носила Николь Кидман, однако отметила, что платье было не оригиналом, а просто копией.
«Женщина, которая сделала оригинал, сделала это для меня, так что это была идеальная реплика, и она была такая крутая», — сказала Кендалл. «Мне не удалось увидеть Николь в нем, но честно говоря, пожалуй, к лучшему, потому что я бы сказала что-то вроде: „Извините, мне не следовало это носить, вы сделали это намного лучше“».
Также Кендалл сказала, что этот роскошный образ также стал ее подарком.
«А на мое 30-летие… Vogue разрешил мне оставить ее в качестве подарка на день рождения. Так что она в моем архиве».