Кендалл Дженнер призналась, действительно ли надевала наряд Николь Кидман из фильма «Мулен Руж»

Кендалл Дженнер / © Getty Images

Ее сфотографировали по дороге на шоу в платье-футляре от Chanel, которое дизайнер Матье Блази презентовал на показе Métiers d’Art, который состоялся в Нью-Йорке.

Оранжево-черное платье было создано с принтом, который имитировал рисунок меха бенгальского тигра, однако выполнен он был крупными пайетками.

Кендалл Дженнер / © Getty Images

Блестящая текстура платья Кендалл кардинально отличалась от того, что бренд Chanel демонстрировал ранее, ведь вместо классического твида Блази предложил клиентам другие ткани с роскошным декором, пришитым вручную.

Во время шоу у Феллона модель рассказала о том, как надела культовый наряд с блестками из фильма «Мулен Руж» на показ Vogue World. Этот наряд когда-то носила Николь Кидман, однако отметила, что платье было не оригиналом, а просто копией.

«Женщина, которая сделала оригинал, сделала это для меня, так что это была идеальная реплика, и она была такая крутая», — сказала Кендалл. «Мне не удалось увидеть Николь в нем, но честно говоря, пожалуй, к лучшему, потому что я бы сказала что-то вроде: „Извините, мне не следовало это носить, вы сделали это намного лучше“».

Кендалл Дженнер в копии образа Николь Кидман из фильма «Мулен Руж» / © Getty Images

Также Кендалл сказала, что этот роскошный образ также стал ее подарком.

«А на мое 30-летие… Vogue разрешил мне оставить ее в качестве подарка на день рождения. Так что она в моем архиве».

