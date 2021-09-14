Кендалл Дженнер в "голом" платье произвела фурор на Met Gala 2021

В прошлом году из-за пандемии Бал Института костюма не проводили. Но в этом году организаторы решили, что вполне можно собрать звезд в Метрополитен-музее.

Тема Met Gala 2021 "В Америке: модный лексикон", поэтому гости получили пригласительные с отметкой дресс-код: "Американская независимость".

Кендалл Дженнер / Associated Press

24-летняя Кендалл Дженнер решила снискать славы Меган Фокс, которая днем ранее в «голом» платье блистала на церемонии MTV Video Music Awards в Нью-Йорке. Если Меган выбрала платье от Mugler, то Кендалл предпочла наряд от Givenchy. А еще в отличие от Фокс, Дженнер решила не надевать стринги, а предпочла им телесные классические трусы.

Кендалл Дженнер / Associated Press

Платье было также абсолютно прозрачным, расшитым камнями, с небольшим шлейфом и откровенным декольте. На плечах у модели были дополнительные украшения из камней, а на шее – широкий драгоценный чокер.

Кендалл Дженнер / Associated Press

К аутфиту Кендалл подобрала лаковые туфли-лодочки на каблуках, сделала нюдовый маникюр, вечерний макияж на лице и волосы собрала в пучок. Девушка уверенно дефилировала перед камерами собравшихся фотографов.

Кендалл Дженнер / Associated Press

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