Кендалл Дженнер в пестром бикини блеснула идеальными ягодицами

Модель отдыхает у моря.

Новые фотографии 25-летней модели Кендалл Дженнер в Instagram вызвали восхищение у ее фолловеров, это и неудивительно, ведь выглядит на них девушках просто идеально.

Кендалл Дженнер / Instagram Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер / Instagram Кендалл Дженнер

Кендалл позировала в пестром бикини, которое дополнила топом из полупрозрачной ткани, и в солнцезащитных очках. Модель без стеснения показала свои ягодицы с разных ракурсов.

Кендалл Дженнер / Instagram Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер / Instagram Кендалл Дженнер

Напомним, ранее Кендалл Дженнер запустила персональный бренд текилы – 818 Tequila. Над созданием идеальной текилы она трудилась 4 года, а производят ее в мексиканском штате Халиско. Презентовала марку модель, разъезжая в огромном забрендированном фургоне и раздавала мерч.

Кендалл Дженнер / Getty Images

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Образы Кендалл Дженнер (16 фото)

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