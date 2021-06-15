Кендалл Дженнер в пестром бикини блеснула идеальными ягодицами

Модель отдыхает у моря.
Новые фотографии 25-летней модели Кендалл Дженнер в Instagram вызвали восхищение у ее фолловеров, это и неудивительно, ведь выглядит на них девушках просто идеально.
Кендалл позировала в пестром бикини, которое дополнила топом из полупрозрачной ткани, и в солнцезащитных очках. Модель без стеснения показала свои ягодицы с разных ракурсов.
Напомним, ранее Кендалл Дженнер запустила персональный бренд текилы – 818 Tequila. Над созданием идеальной текилы она трудилась 4 года, а производят ее в мексиканском штате Халиско. Презентовала марку модель, разъезжая в огромном забрендированном фургоне и раздавала мерч.
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