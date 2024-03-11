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Кендалл в прозрачном платье, а Кайли - в наряде с пикантным декольте: сестры Дженнер на вечеринке "Оскара"

Кендалл в прозрачном платье, а Кайли - в наряде с пикантным декольте: сестры Дженнер на вечеринке "Оскара"

Кендалл Дженнер / Фото: Associated Press

Модель Кендалл Дженнер произвела фурор на красной дорожке вечеринки Vanity Fair Oscar Party 2024 в Лос-Анджелесе.

28-летняя звезда приехала на пати в полупрозрачном черном платье с кружевным бюстом и прозрачной юбкой из тюля от Maison Margiela коллекции весна-лето 2024.

Кендалл Дженнер / © Associated Press
Кендалл Дженнер / Фото: Associated Press

Под платьем у Кендалл было телесное нижнее белье. Тонкую талию девушки подчеркивал корсет, а также она была в черных туфлях на каблуках.

Кендалл Дженнер / © Associated Press
Кендалл Дженнер / Фото: Associated Press

Кендалл надела сверкающие серьги, сделала идеальный вечерний макияж, акцентировав внимание на пышных ресницах и красных губах. Также модель сделала нюдовый маникюр, а волосы собрала в пучок.

Кендалл Дженнер / © Associated Press
Кендалл Дженнер / Фото: Associated Press
Кендалл Дженнер / © Associated Press
Кендалл Дженнер / Фото: Associated Press

Младшая сестра Кендалл – Кайли Дженнер – также посетила вечеринку Vanity Fair Oscar Party. Мама двоих детей появилась на дорожке в бордовом платье из бисера на тонких бретельках и с глубоким декольте. У нее в ушах были серьги с бриллиантами, а на лице очень легкий макияж.

Кайли Дженнер / © Associated Press
Кайли Дженнер / Фото: Associated Press
Кайли Дженнер / © Associated Press
Кайли Дженнер / Фото: Associated Press

А еще вечеринку Vanity Fair Oscar Party посетила мама сестер - 68-летняя Крис Дженнер. Она надела светлое платье, которое было расшито камнями и разными висюльками. 

Крис Дженнер / © Associated Press
Крис Дженнер / Фото: Associated Press

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