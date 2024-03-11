Кендалл в прозрачном платье, а Кайли - в наряде с пикантным декольте: сестры Дженнер на вечеринке "Оскара"

Модель Кендалл Дженнер произвела фурор на красной дорожке вечеринки Vanity Fair Oscar Party 2024 в Лос-Анджелесе.
28-летняя звезда приехала на пати в полупрозрачном черном платье с кружевным бюстом и прозрачной юбкой из тюля от Maison Margiela коллекции весна-лето 2024.
Под платьем у Кендалл было телесное нижнее белье. Тонкую талию девушки подчеркивал корсет, а также она была в черных туфлях на каблуках.
Кендалл надела сверкающие серьги, сделала идеальный вечерний макияж, акцентировав внимание на пышных ресницах и красных губах. Также модель сделала нюдовый маникюр, а волосы собрала в пучок.
Младшая сестра Кендалл – Кайли Дженнер – также посетила вечеринку Vanity Fair Oscar Party. Мама двоих детей появилась на дорожке в бордовом платье из бисера на тонких бретельках и с глубоким декольте. У нее в ушах были серьги с бриллиантами, а на лице очень легкий макияж.
А еще вечеринку Vanity Fair Oscar Party посетила мама сестер - 68-летняя Крис Дженнер. Она надела светлое платье, которое было расшито камнями и разными висюльками.
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