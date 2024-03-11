Кендалл в прозрачном платье, а Кайли - в наряде с пикантным декольте: сестры Дженнер на вечеринке "Оскара"

28-летняя звезда приехала на пати в полупрозрачном черном платье с кружевным бюстом и прозрачной юбкой из тюля от Maison Margiela коллекции весна-лето 2024.

Кендалл Дженнер / Фото: Associated Press

Под платьем у Кендалл было телесное нижнее белье. Тонкую талию девушки подчеркивал корсет, а также она была в черных туфлях на каблуках.

Кендалл Дженнер / Фото: Associated Press

Кендалл надела сверкающие серьги, сделала идеальный вечерний макияж, акцентировав внимание на пышных ресницах и красных губах. Также модель сделала нюдовый маникюр, а волосы собрала в пучок.

Кендалл Дженнер / Фото: Associated Press

Кендалл Дженнер / Фото: Associated Press

Младшая сестра Кендалл – Кайли Дженнер – также посетила вечеринку Vanity Fair Oscar Party. Мама двоих детей появилась на дорожке в бордовом платье из бисера на тонких бретельках и с глубоким декольте. У нее в ушах были серьги с бриллиантами, а на лице очень легкий макияж.

Кайли Дженнер / Фото: Associated Press

Кайли Дженнер / Фото: Associated Press

А еще вечеринку Vanity Fair Oscar Party посетила мама сестер - 68-летняя Крис Дженнер. Она надела светлое платье, которое было расшито камнями и разными висюльками.

Крис Дженнер / Фото: Associated Press

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