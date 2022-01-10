Кэндис Свэйнпоул предстала перед камерой топлес и поделилась фото с подписчиками

33-летняя южноафриканская модель Кэндис Свэйнпоул любит хвастаться перед своими подписчиками разными пикантными снимками.

На днях модель снова опубликовала в Сети кадры, на которых позировала топлес. Звезда рекламирует купальники от своего бренда Tropic Of C, а также показывает луки из новой коллекции 2022 года.

На фото, которыми поделилась Свэйнпоул, модель запечатлена топлес, руками она прикрывает грудь, на голове у нее широкополая шляпа, а одета модель в светло-голубые шорты.

На другом видео Кэндис в небесно-голубом сарафане развешивает белье.

На другом фото Свэйнпоул позирует топлес и в одних плавках стоя на яхте. Кроме плавок на ней черная мини-юбка на запах, которая развевается на ветру. Модель демонстрирует свою фигуру и длинные ноги.

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