Кэндис Свэйнпоул шокировала чрезмерной худобой в платье, которое надела без белья

32-летняя южноафриканская модель наслаждается прекрасным отпуском в Италии.

С подписчиками Кэндис Свэйнпоул тоже охотно делится снимками из этой поездки. Показывает, как она прогуливается по вечерним городским улочкам или фотографируется на причале в ожидании друзей, с которыми отдыхает.

Кэндис Свэйнпоул / Instagram Кэндис Свэйнпоул

В отпуске Кэндис отдает предпочтение легкой и комфортной одежде, часто носит шорты с топами или летние платья, надетые на голое тело.

Кэндис Свэйнпоул / Instagram Кэндис Свэйнпоул

На прогулку по городу девушка надела макси-сарафан с хищным принтом на очень тонких бретельках. В руках Кэндис держала сумочку, а лук дополнила золотыми украшениями. Позируя на фоне закрытого окна и каменной стены, Свэйнпоул на этом снимке выглядит слишком худой.

Кэндис Свэйнпоул / Instagram Кэндис Свэйнпоул

Впрочем, из-за маленькой груди ничуть не комплексует и все время носит платья и топы без бюстгальтера.

Кэндис Свэйнпоул / Instagram Кэндис Свэйнпоул

Кэндис Свэйнпоул / Instagram Кэндис Свэйнпоул

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Кэндис Свэйнпоул на подиуме и в реальной жизни (27 фото)

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