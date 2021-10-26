Кэндис Свэйнпоул топлес присела возле бассейна

33-летняя южноафриканская модель Кэндис Свэйнпоул не стесняется появляться в кадре в обнаженном виде.

Знаменитость запостила кадр, который сделала возле бассейна, позируя топлес и в белых плавках. Сидит Кэндис на бортике бассейна, смайлом в виде звезды модель прикрыла соски на груди.

"Без чего бы я предпочла бы быть… Без обуви, без рубашки, без проблем ⭐️", - написала загадочно в подписи модель.

Также Свэйнпоул поделилась видео в блоге и показала, как идет в горчичной юбке с полосками на резинке и без топа или купальника. В этом же ролике она примеряет голубой бикини от @tropicofc, демонстрируя очередные новинки из коллекции.

Кстати, многие звездные друзья Кэндис охотно носят купальники от Tropic of C. Бьянка Балти, Бар Рафаэли, Ирина Шейк, Лаис Рибейро показывали фотографии, на которых позировали в таких бикини.

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