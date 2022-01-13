Категория
Леди
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиРецептыАстрологияВидеоЗдоровьеСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

Кэндис Свэйнпоул запостила в блоге пикантное фото в бикини

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Кэндис Свэйнпоул запостила в блоге пикантное фото в бикини

Кэндис Свэйнпоул / Instagram Кэндис Свэйнпоул

Южноафриканка Кэндис Свэйнпоул регулярно радует своих подписчиков в Instagram снимками в разных купальниках.

В основном на всех снимках, которыми модель делится в Сети, она запечатлена в купальниках из своей коллекции для бренда Tropic Of C. На этом горячем фото звезда позирует в черном бикини, а ее тело намазано маслом и переливается в кадре под вспышкой фотокамеры. Выглядит Свэйнпоул очень сексуально. В подписи она пишет: 

"Если все вокруг кажется вам темным, взгляните еще раз… возможно, вы и есть свет".

На странице бренда Tropic Of C можно увидеть и другие фото модели в самых разных купальниках. Также манекенщица часто рекламирует пляжную одежду и даже предстает в кадре топлес.

Читайте также:

Следующая публикация