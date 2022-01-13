Кэндис Свэйнпоул запостила в блоге пикантное фото в бикини

Южноафриканка Кэндис Свэйнпоул регулярно радует своих подписчиков в Instagram снимками в разных купальниках.

В основном на всех снимках, которыми модель делится в Сети, она запечатлена в купальниках из своей коллекции для бренда Tropic Of C. На этом горячем фото звезда позирует в черном бикини, а ее тело намазано маслом и переливается в кадре под вспышкой фотокамеры. Выглядит Свэйнпоул очень сексуально. В подписи она пишет:

"Если все вокруг кажется вам темным, взгляните еще раз… возможно, вы и есть свет".

На странице бренда Tropic Of C можно увидеть и другие фото модели в самых разных купальниках. Также манекенщица часто рекламирует пляжную одежду и даже предстает в кадре топлес.

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