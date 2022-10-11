Кэрри вернулась: Сару Джессику Паркер сфотографировали на съемках "И просто так…" в красивом образе

После того, как в Сети появились первые кадры со съемок сериала "И просто так…" на прошлой недели, многие поклонники франшизы немного расстроились из-за довольно странного лука главной героини, но видимо, шоуранеры, Сара Джессика и костюмеры переосмыслили стиль персонажа, и решили вернуть ту Кэрри, которую мы все так любим - элегантную и яркую.

10 октября папарацци сфотографировали Сару Джессику Паркер на съемках очередного эпизода второго сезона сериала "И просто так..." в башне Bank of America в Нью-Йорке. Звезда была одета в яркое платье цвета фуксии с V-образным декольте на запах, длинными рукавами и легкой юбкой, которая элегантно развевалась во время ее походки.

Этот наряд актрисы бы дополнен широким ремнем в цвет, а также босоножками на высоких каблуках от Giuseppe Zanotti и сумкой-мешком на длинных ручках от Bottega Veneta.

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

Конечно же, образ не обошелся без украшений. На актрисе были серьги-пусеты бордового оттенка, ожерелье с синими камнями и золотая довольно толстая цепочка с каплевидным бриллиантом от Jemma Wynne. Также нельзя не отменить макияж Паркер, поскольку продуман до мелочей был и он - на глазах у звезды были розовые тени, а на губах нежный розовый блеск.

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

Напомним, что первый сезон сериала "И просто так…" завершился тем, что героиня запустила свой подкаст, который получил такое же название, как и ее бывшая колонка в газете - "Секс в большом городе". Вероятно, на сделанных во время съемок кадров, героиня направлялась на работу, поскольку она также несла чашку с названием своей программы.

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

Также компанию Кэрри сложил ее коллега красавчик Франклин, которого грает Иван Эрнандес. В последней серии она с ним целовалась.

Сара Джессика Паркер и Иван Эрнандес / Фото: Getty Images

Будет ли развиваться в новом сезоне роман этой пары, или тот поцелуй ничего не значил, узнаем уже после выхода сериала, хотя дата релиза пока не разглашается.

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