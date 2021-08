Кэрри и мистер Биг снова вместе: Сара Джессика Паркер и Крис Нот были запечатлены на съемках в Нью-Йорке

В Нью-Йорке продолжаются съемки сериала "Секс в большом городе", новая лента получила название And Just Like That ....

На съемках, которые сейчас проходят в Верхнем Вест-Сайде папарацци запечатлели главную героиню Кэрри Брэдшоу, ее играет Сара Джессика Паркер и ее экранного мужа мистера Бига, его играет 66-летний актер Крис Нот.

Сара Джессика Паркер и Крис Нот / Getty Images

Сара Джессика одета в черный боди от Capezio стоимостью всего 25 долларов, который сочетает с юбкой Carolina Herrera в крупный горох и туфлями-лодочками от итальянского бренда Duchessa Gardini цвета морской волны и на каблуках. Волосы Сары распущены, а в них находится аксессуар в виде перьев (похожий был и на голове главной героини, когда Кэрри выходила замуж за мистера Бига в полнометражном фильме "Секс в большом городе").

Сара Джессика Паркер и Крис Нот / Getty Images

Также на съемках одного из эпизодов сериала And Just Like That ... Сара Джессика уже появлялась в образе с шляпкой на голове, которую дополняли розовые перья. Костюмеры отлично работают на площадке и подбирают очень подходящие образы всем героиням сериала. Вместе с Сарой, напомним, снимаются Синтия Никсон и Кристин Дэвис.

Съемки сериала And Just Like That... / Getty Images

