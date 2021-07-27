Кэрри из "Секса в большом городе": как Сара Джессика Паркер стала знаменитой

Вы наверняка уже слышали о том, что сейчас в Нью-Йорке проходят съемки продолжения культового сериала "Секс в большом городе". Новый сезон, который расскажет о событиях, которые происходят 20 лет спустя, называется "And Just Like That...".

Сегодня рассказываем об актрисе Саре Джессике Паркер, сыгравшей главную роль писательницы Кэрри Брэдшоу в любимом многими сериале. За эту роль Паркер четыре раза получала премию "Золотой глобус" и дважды премию "Эмми".

1. Сара Джессика Паркер родилась 25 марта 1965 года в Нелсонвилле, штат Огайо, США в семье Барбары (воспитательницы и учительницы) и Стивена Паркера, предпринимателя и журналиста. В браке у родителей было четверо детей, Сара была одной из них. После развода родителей мать Сары вышла замуж снова и переехала вместе с детьми жить к новому мужу, у которого также было четверо детей. Таким образом Сара росла в очень многодетной семье.

Сара Джессика Паркер / Associated Press

2. В юные годы Сара Джессика училась пению и танцевала в балете. Семья переехала поближе к Нью-Йорку, чтобы девочка могла пойти учиться актерскому мастерству. К слову, переездов в жизни маленькой Сары было много, и все делалось во благо ее будущего. Уже тогда родители разглядели в ней талант актрисы. Паркер посещала профессиональную детскую школу Нью-Йорка, Школу творческих и исполнительских искусств в Цинциннати и среднюю школу Голливуда в Лос-Анджелесе.

Сара Джессика Паркер / Associated Press

3. Актерская карьера Паркер началась в 1974 году. Вместе с братьями и сестрами она дебютировала в постановке "Звуки музыки" в Муниципальном театре под открытым небом в Сент-Луисе. А в 1977-81 годах играла в бродвейских мюзиклах.

4. Первую главную роль в кино Сара получила в 1982 году – это был ситком CBS Square Pegs, который длился всего один сезон. Она играла застенчевого подростка и была хорошо принята критиками. В последующие четыре года Сара снялась еще в нескольких фильмах, но все они не принесли ей славу и успех.

Сара Джессика Паркер / Associated Press

5. С начала 90-х Паркер все больше снималась в кино. Она снялась в романтической комедии "История Лос-Анджелеса" (1991), в картине "Медовый месяц в Вегасе" (1992) вместе с Николасом Кейджем, В 1993 году Паркер снималась с Брюсом Уиллисом в фильме "Поразительное расстояние" , а в 1994 году она появилась вместе с Джонни Деппом в биографической драме "Эд Вуд" в роли девушки главного героя Долорес Фуллер. Она возглавила романтическую комедию Miami Rhapsody (1995) и снялась в бродвейской пьесе "Сильвия" вместе с будущим мужем Мэтью Бродериком.

Мэтью Бродерик и Сара Джессика Паркер / Associated Press

6. В 1996 году Сара Джессика появилась в фильме Тима Бертона - "Марс атакует!", вместе с Джеком Николсоном, Гленн Клоуз, Пирсом Броснаном. В ее архиве было уже немало ролей, но популярность пришла откуда не ждали.

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7. В 1998 году Паркер прислали сценарий сериала HBO "Секс в большом городе", который рассказывал о жизни четырех подруг из Нью-Йорка. Создатель сериала Даррен Стар хотел, чтобы она была задействована в проекте, и, несмотря на некоторые сомнения относительно роли в долгосрочном телесериале, Паркер согласился сыграть главную роль. Она играла роль писательницы Кэрри Брэдшоу, каждый эпизод новой серии строился вокруг ее мыслей во время написания еженедельной колонки "Секс в большом городе" для вымышленной газеты New York Star. Персонаж Паркер стал очень популярным и позже был признан одним из величайших женских персонажей на американском телевидении.

Сара Джессика Паркер / Associated Press

8. В 2009 году The Guardian назвал Кэрри Брэдшоу иконой десятилетия, заявив, что "Брэдшоу сделала столько же для изменения культуры вокруг определенных женских проблем, сколько и настоящие женщины-первопроходцы". За эту роль Сара Джессика Паркер получила две премии "Эмми", три премии Гильдии киноактеров и четыре премии "Золотой глобус". Также актрисы сыграла в двух полнометражных фильмах "Секс в большом городе" и "Секс в большом городе 2".

Кристин Дэвис, Ким Кэтролл, Синтия Никсон и Сара Джессика Паркер / Associated Press

9. В дальнейшем Сара продолжила сниматься в полнометражных фильмах. Вместе с Хью Грантом она сыграла в "Вы слышали о Морганах?" (2009), играя недавно разлучившуюся влиятельную пару из Нью-Йорка на грани развода, также снялась в фильме "Я не знаю, как она это делает" (2011), за роль в котором была сильно раскритикована публикой. Одним из фильмов, где Сара выступила не только в качестве актрисы, но и, как продюсер, стал сериал HBO "Развод", Паркер появилась в нем в роли Фрэнсис Дюфрен, замужней женщины, у которой роман, который ускорил ее развод.

Сара Джессика Паркер в своем бутике на Манхэттене / Getty Images

10. Успех после "Секса" принес Паркер много рекламных контрактов с разными брендами: Gap, Garnier, выпустила собственный парфюм под маркой Lovely и основала обувной бренд SJP Collection. А еще во всем этом круговороте рабочих проектов и съемок Сара успела выйти замуж за актера Мэтью Бродерика (их свадьба состоялась 19 мая 1997 года на Манхэттене), родить сына Джеймса в 2002 году, а также воспитать еще двоих дочерей-близняшек Марион и Табита, которых родила для пары суррогатная мать в 2009 году.

Сара Джессика Паркер с семьей / Associated Press

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Съемки сериала "And Just Like That ..." (15 фото)

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