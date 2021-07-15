Кэрри, Миранда и Шарлотт на съемка в Нью-Йорке: рассматриваем новые образы героинь культового сериала

В Нью-Йорке продолжаются съемки сериала "And Just Like That ...", который ознаменует продолжение культового сериала "Секс в большом городе".

Главные героини ленты: Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис под прицелом не только съемочных камер, но и папарацци, которые также работают неподалеку площадки. Новые кадры снимали в районе Ист-Виллидж, в Нью-Йорке.

Сара Джессика Паркер / Getty Images

Мы уже видели просто безумный образ Сары Джессики в комбинезоне Claude Montana кремового цвета с интересными деталями на брюках, который сочетала с атласным жакетом с цветочным рисунком. Дополнили этот эффектный образ аксессуары: радужные босоножки Saint Laurent на высоком каблуке, шляпка-таблетка, которую актриса надела немного наискось и аж две сумки через плечо.

Сара Джессика Паркер / Getty Images

Не менее интересные, а главное, соответствующие героиням образы подобрали стилисты и костюмеры для Кристин Дэвис и Синтии Никсон. Дэвис (играет Шарлотту Йорк) была одета в розовую рубашку, белую юбку на широкой резинке от Alexander McQueen и с тонким розовым ремешком на талии. В руках актриса несла розовую сумку от Louis Vuitton, была с золотыми подвесками на шее и насыщенным макияжем. Также Кристин была в черных шльопанцах Nike, но их на съемках, вероятно, переобула.

Кристин Дэвис / Getty Images

Второй образ Дэвис еще больше соответствовал героине Шарлотт. Черная блузка от Carolina Herrera в мелкий гороховый принт с открытыми плечами прекрасно гармонировала с классической юбкой-карандашом и черными туфлями-лодочками в нежный розовый цветок. Образ дополняли классические часы на черном ремешке, кольцо с бриллиантов и бриллиантовые серьги-гвоздики в ушах.

Кристин Дэвис / Getty Images

Атмосферным получилось и фото, сделанное в кафе, где героини завтракали. На снимке Сара Джессика Паркер, выступающая еще и в роли продюсера сериала, и Синтия Никсон о чем-то беседуют и улыбаются.

Синтия Никсон и Сара Джессика Паркер / Getty Images

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Съемки сериала "And Just Like That ..." (9 фото)

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