Шоу-бизнес
124
1 мин

Керри Вашингтон в платье с цветами из пайеток от Prada сияла на церемонии

49-летняя актриса очаровала своим появлением на красной дорожке кинособытия.

Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Керри Вашингтон

Керри Вашингтон / © Associated Press

Керри Вашингтон посетила 79-ю церемонию вручения премии BAFTA, которая состоялась в Королевском фестивальном зале в Лондоне.

На красную дорожку звезда вышла в элегантном черном платье со шлейфом от Prada, которое создали для нее на заказ. Наряд имел полуобнаженную спину и юбку, которая струилась на пол. Верх был расшит цветочными аппликациями из крупных черных пайеток.

Керри Вашингтон / © Associated Press

Керри Вашингтон / © Associated Press

Аутфит Вашингтон дополнила собранной прической, макияжем с длинными ресницами и черным маникюром. Лук Керри завершила украшениями от Boucheron.

Керри Вашингтон / © Associated Press

Керри Вашингтон / © Associated Press

Напомним, Керри Вашингтон попала под прицел папарацци в наряде цвета дижонской горчицы.

