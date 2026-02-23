Керри Вашингтон в платье с цветами из пайеток от Prada сияла на церемонии

Керри Вашингтон / © Associated Press

Керри Вашингтон посетила 79-ю церемонию вручения премии BAFTA, которая состоялась в Королевском фестивальном зале в Лондоне.

На красную дорожку звезда вышла в элегантном черном платье со шлейфом от Prada, которое создали для нее на заказ. Наряд имел полуобнаженную спину и юбку, которая струилась на пол. Верх был расшит цветочными аппликациями из крупных черных пайеток.

Аутфит Вашингтон дополнила собранной прической, макияжем с длинными ресницами и черным маникюром. Лук Керри завершила украшениями от Boucheron.

Напомним, Керри Вашингтон попала под прицел папарацци в наряде цвета дижонской горчицы.