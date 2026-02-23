- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 124
- Время на прочтение
- 1 мин
Керри Вашингтон в платье с цветами из пайеток от Prada сияла на церемонии
49-летняя актриса очаровала своим появлением на красной дорожке кинособытия.
Керри Вашингтон посетила 79-ю церемонию вручения премии BAFTA, которая состоялась в Королевском фестивальном зале в Лондоне.
На красную дорожку звезда вышла в элегантном черном платье со шлейфом от Prada, которое создали для нее на заказ. Наряд имел полуобнаженную спину и юбку, которая струилась на пол. Верх был расшит цветочными аппликациями из крупных черных пайеток.
Аутфит Вашингтон дополнила собранной прической, макияжем с длинными ресницами и черным маникюром. Лук Керри завершила украшениями от Boucheron.
Напомним, Керри Вашингтон попала под прицел папарацци в наряде цвета дижонской горчицы.