Кэрри возвращается: рассматриваем новый яркий образ Сары Джессики Паркер на съемках в Нью-Йорке

56-летняя Сара Джессика Паркер вместе со своими коллегами-одногодками Синтией Никсон и Кристин Дэвис были запечатлены на съемках в Нью-Йорке.

Они снимаются в сериале "And Just Like That ...", который является продолжением культового сериала "Секс в большом городе" и покажет публике, как изменилась жизнь трех подруг в Нью-Йорке спустя 20 лет.

Стилисты и костюмеры сериала стараются подбирать эффектные образы для Сары Джессики, которые бы отражали характер ее героини Кэрри Брэдшоу.

В этот раз актриса была запечатлена в ярко-розовом платье-рубашке, к которому был подобран черный кожаный пояс с шипами и кожаные туфли-лодочки на каблуках. На шее у Сары было тонкое ожерелье из жемчуга, волосы были распущены, а на лице был легкий дневной макияж.

Сара Джессика Паркер / Getty Images

Одну из сцен снимали традиционно в кафе, где три подруги обедали. На снимке можно увидеть, как Синтия в клетчатом брючном костюме и Кристин в белом платье с принтом смотрят за стекло, где к ним направляется Паркер.

Синтия Никсон, Кристин Дэвис и Сара Джессика Паркер / Getty Images

Поклонники сериала "Секс в большом городе" с нетерпением ждут продолжения, ведь сюжет интригует и так интересно узнать, что же придумали для зрителей сценаристы.

Съемки сериала "And Just Like That ..." (15 фото)

