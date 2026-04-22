Кэти Холмс дополнила простой костюм колье за пять миллионов гривен

Актриса снова продемонстрировала, почему она ее считают королевой изысканного минимализма.

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс, бывшая жена Тома Круза, посетила церемонию вручения премии AAFA American Image Awards 2026, которая состоялась в Нью-Йорке. Актриса пришла на это мероприятие в образе, которым превзошла саму себя, ведь выбрала классический черный костюм от Gap со штанами и жакетом, который дополнила топом с декольте и лакированными туфлями.

Также Кэти уложила свою новую стрижку-каре в легкие волны и сделала макияж в коричневой гамме. Однако главной акцентной деталью образа актрисы было колье от ювелирного бренда Irene Neuwirth, стоимость которого более пяти миллионов гривен.

Украшение изготовлено из 18 каратного желтого золота и украшено потрясающим ассортиментом камней, в частности в колье были: аквамарин, огненный опал, кунцит, сапфир, сфен, шпинель, танзанит и турмалин.

Несколькими днями ранее актриса также выходила в свет — посетила гала-показ фильма. В тот вечер Кэти выглядела потрясающе, а ее выбор наряда стал своеобразным модным мастер-классом по сочетанию простых и гламурных вещей.

