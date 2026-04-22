Кэти Холмс дополнила простой костюм колье за пять миллионов гривен
Актриса снова продемонстрировала, почему она ее считают королевой изысканного минимализма.
Кэти Холмс, бывшая жена Тома Круза, посетила церемонию вручения премии AAFA American Image Awards 2026, которая состоялась в Нью-Йорке. Актриса пришла на это мероприятие в образе, которым превзошла саму себя, ведь выбрала классический черный костюм от Gap со штанами и жакетом, который дополнила топом с декольте и лакированными туфлями.
Также Кэти уложила свою новую стрижку-каре в легкие волны и сделала макияж в коричневой гамме. Однако главной акцентной деталью образа актрисы было колье от ювелирного бренда Irene Neuwirth, стоимость которого более пяти миллионов гривен.
Украшение изготовлено из 18 каратного желтого золота и украшено потрясающим ассортиментом камней, в частности в колье были: аквамарин, огненный опал, кунцит, сапфир, сфен, шпинель, танзанит и турмалин.
Несколькими днями ранее актриса также выходила в свет — посетила гала-показ фильма. В тот вечер Кэти выглядела потрясающе, а ее выбор наряда стал своеобразным модным мастер-классом по сочетанию простых и гламурных вещей.