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- Шоу-бизнес
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Кэти Холмс и её бойфренд снова вместе на публике: влюблённые продемонстрировали стильные парные образы
Их появления на публике стали очередным примером слаженного парного стиля.
Кэти Холмс и Джейсон Бард Ярмоски продолжают демонстрировать всему миру, что они — пара. 9 октября знаменитости вновь вместе появились на Нью-Йоркском кинофестивале.
47-летняя Холмс создала свой изысканный и непринуждённый образ на основе шелковой рубашки кремового цвета, которую дополнила свободными брюками коричневого оттенка и кожаными лоферами. Среди аксессуаров в образе актрисы были бриллиантовое колье и замшевая куртка-бомбер на молнии.
Актриса сделала ставку на естественность: на её лице был лёгкий макияж, а волосы она уложила мягкими волнами.
39-летний Ярмоски поддержал стилистическую концепцию своей возлюбленной, надев кремовый свитер с круглым вырезом, чёрные узкие джинсы и чёрные кожаные лоферы со складками. Подобно Холмс, он выбрал свободный силуэт и дополнил ансамбль лаконичной чёрной кожаной курткой. Пара позировала рядом, улыбаясь фотографам.
Впоследствии пара также посетила галерею Falconeri, где вновь продемонстрировала изысканный вкус и любовь к минимализму. Кэти сочетала в своем образе облегающий черный свитер и длинную черную атласную юбку, которые дополнила стильной сумкой и сапогами из текстурной кожи. Ярмоски же на этот раз выбрал легкий лонгслив и вельветовые брюки в коричневой гамме.