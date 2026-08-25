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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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Кэти Холмс показала, как сочетать фиолетовый с красным, и снова появилась на публике со своим новым бойфрендом

Фиолетовое платье и ярко-красные туфли — сочетание, на которое не каждая решится, однако Кэти продемонстрировала удивительно гармоничный вариант такого сочетания.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Кэти Холмс с бойфрендом

Кэти Холмс с бойфрендом / © Getty Images

Актриса появилась на праздновании 45-летия модного дома Michael Kors. Но больше всего внимание привлекло именно неожиданное сочетание цветов — глубокого фиолетового и яркого красного.

На мероприятии Холмс появилась в легком атласном платье насыщенного оттенка. Модель отличалась чистыми линиями и свободным силуэтом, благодаря чему выглядела одновременно элегантно и непринужденно. Для вечернего мероприятия такое платье само по себе было бы достаточно выразительным, однако актриса не стала выбирать традиционные варианты обуви и дополнила наряд ярко-красными туфлями.

Кэти Холмс с бойфрендом и дизайнером Майклом Корсом / © Getty Images

Кэти Холмс с бойфрендом и дизайнером Майклом Корсом / © Getty Images

Именно обувь изменила характер образа и создала яркий контраст с фиолетовым цветом. В результате получился интересный и нестандартный вечерний образ. Актриса также дополнила наряд сумкой от Strathberry, а компанию на мероприятии ей составил новый бойфренд — Джейсон Бард Ярмоски.

Совместное появление актрисы и художника привлекло много внимания, ведь Холмс и Ярмоски, которые находятся в романтических отношениях с июля, до сих пор в основном старались не афишировать их. Известно, что пара познакомилась на вечеринке и несколько раз встречалась. Их первое совместное появление состоялось на мероприятии Guild Hall Summer Gala в городе Ист-Хэмптон.

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