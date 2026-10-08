Кэти Холмс показала, как выглядеть изысканно в сдержанных нарядах: образ актрисы в Париже очаровал всех

Кэти Холмс и Джейсон Бард Ярмоски / © Getty Images

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Актриса Кэти Холмс появилась на Неделе моды в Париже вместе со своим бойфрендом Джейсоном Бардом Ярмоски. Они посетили показ женской коллекции Gabriela Hearst на сезон весна-лето 2027 года, который состоялся 5 октября.

В последние месяцы Холмс и Ярмоски всё чаще появляются вместе на публичных мероприятиях, а их очередной совместный выход стал ещё одним примером так называемой «тихой роскоши».

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Кэти Холмс и Джейсон Бард Ярмоски / © Getty Images

Для показа Холмс выбрала облегающий черный трикотажный гольф, который заправила в асимметричную черную кожаную юбку миди. Именно юбка стала главным акцентом образа. Неровный подол и высокий разрез сбоку разнообразили лаконичный силуэт, а кожаная фактура придала образу текстуру и легкий блеск. Контраст образу придала обувь: она выбрала пару белых туфель с заостренным носком. Светлая обувь сразу привлекала внимание и добавляла минималистичному образу более интересный акцент.

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Она дополнила наряд креативной чёрной сумкой в виде гармошки от Gabriela Hearst, которая уже стала культовой. В результате получился типичный для Кэти Холмс образ, в котором она вновь продемонстрировала, как умело сочетать практичные вещи для вечерних выходов.

Кэти Холмс и Джейсон Бард Ярмоски / © Getty Images

Ярмоски надел тёмно-зелёный свитер с круглым вырезом, свободные чёрные брюки широкого кроя и массивные чёрные кожаные туфли. Их образы гармонично сочетались благодаря общей сдержанной эстетике.

Показ Gabriela Hearst стал не единственным модным мероприятием, которое пара посетила в этом сезоне. Холмс и Ярмоски вместе побывали на мероприятиях в Нью-Йорке, Милане и Париже, в частности на показах Cult Gaia, Tod’s, Isabel Marant и Lanvin. Их появление в Париже состоялось через несколько месяцев после того, как Холмс и Ярмоски впервые публично подтвердили свои романтические отношения. Слухи об их романе появились в июле 2026 года, а впоследствии пара подтвердила свои отношения. С тех пор они всё чаще появляются вместе на публике, в частности посещают крупные модные мероприятия.

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