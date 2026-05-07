Кэти Холмс поразила всех на галаконцерте черным платьем с бахромой
Актриса Кэти Холмс посетила гала-концерт в Нью-Йорке и снова продемонстрировала, как монохромный стиль может выглядеть очень эффектно.
Кэти выбрала интересное черное платье длины миди из коллекции Lanvin осень-зима 2026. Это была модель без рукавов, сочетающая бархатный топ с высоким воротником и асимметричную юбку, украшенную длинной бахромой, украшенной мелкими кристаллами.
К платью Кэти добавила бриллиантовые серьги, тонкий браслет и кольцо, а волны в волосах и блестящие губы ягодного оттенка дополняли этот гламурный образ, как и ее интересная обувь — мюли со стразами на фигурном каблуке.
Кэти и ее стилист умеют мастерски сочетать базовые вещи с элегантными силуэтами, создавая образы, которые выглядят дорого, но не перегружены деталями. Недавно еще один именно такой лук актриса продемонстрировала во время своего появления на галапоказе фильма.