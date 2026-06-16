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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
166
Время на прочтение
1 мин

Кэти Холмс продемонстрировала изысканные образы в Нью-Йорке, которые подтвердили её статус модной иконы

Актриса уже давно носит неофициальное звание одной из самых стильных жительниц Нью-Йорка, ведь её стиль — это сочетание лаконичности, женственности и «тихой роскоши».

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Кэти Холмс

Кэти Холмс / © Associated Press

Бывшая жена Тома Круза— американская актриса Кэти Холмс— привлекла внимание на премьере фильма «Happy Hour» («Счастливые часы»), которая состоялась в рамках кинофестиваля Tribeca 2026.

Для этого выхода Холмс выбрала элегантное атласное платье пудрового цвета с кружевным лифом и короткими рукавами-фонариками от Chloé. Свой образ она дополнила черными туфлями от Chloe, а волосы частично подняла, чтобы подчеркнуть макияж в нежных тонах. Завершали образ актрисы на красной дорожке украшения.

Кэти Холмс / © Associated Press

Кэти Холмс / © Associated Press

Впоследствии Кэти появилась на фестивале, одетая с ног до головы в Chanel. Актриса сочетала чёрные классические брюки с бежевым топом и сумкой.

Кэти Холмс / © Associated Press

Кэти Холмс / © Associated Press

В мини-сериале она снялась вместе с актёром Джошуа Джексоном — давним коллегой по сериалу «Бухта Доусона». Их неоднократно фотографировали папарацци во время работы.

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Дата публикации
Количество просмотров
166
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