Кэти Холмс продемонстрировала изысканные образы в Нью-Йорке, которые подтвердили её статус модной иконы

Кэти Холмс / © Associated Press

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Бывшая жена Тома Круза— американская актриса Кэти Холмс— привлекла внимание на премьере фильма «Happy Hour» («Счастливые часы»), которая состоялась в рамках кинофестиваля Tribeca 2026.

Для этого выхода Холмс выбрала элегантное атласное платье пудрового цвета с кружевным лифом и короткими рукавами-фонариками от Chloé. Свой образ она дополнила черными туфлями от Chloe, а волосы частично подняла, чтобы подчеркнуть макияж в нежных тонах. Завершали образ актрисы на красной дорожке украшения.

Кэти Холмс / © Associated Press

Впоследствии Кэти появилась на фестивале, одетая с ног до головы в Chanel. Актриса сочетала чёрные классические брюки с бежевым топом и сумкой.

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Кэти Холмс / © Associated Press

В мини-сериале она снялась вместе с актёром Джошуа Джексоном — давним коллегой по сериалу «Бухта Доусона». Их неоднократно фотографировали папарацци во время работы.

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