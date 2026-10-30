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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Кэти Холмс сияла в изысканном платье на гала-вечере в Нью-Йорке вместе со своим молодым бойфрендом

Пара всё чаще появляется на публике вместе, хотя Кэти Холмс не спешит раскрывать подробности их отношений.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Кэти Холмс и её новый парень

Кэти Холмс и её новый парень / © Associated Press

Актриса Кэти Холмс, которая в последнее время завоевала репутацию главной модницы Нью-Йорка, появилась на гала-вечере American Ballet Theatre Fall Gala. Её сопровождал новый избранник — художник Джейсон Бард Ярмоски.

47-летняя актриса выбрала для выхода длинное тёмно-зелёное платье с длинными рукавами, заниженной линией талии и асимметричной юбкой со складками. Образ она дополнила большой чёрной сумкой с бахромой и длинными серьгами. Темные волосы Кэти собрала в элегантный пучок, а макияж сделала изысканным, но лаконичным — лишь подчеркнула свою красоту с помощью косметики.

Кэти Холмс и Джейсон Бард Ярмоски / © Associated Press

Кэти Холмс и Джейсон Бард Ярмоски / © Associated Press

Её 39-летний спутник выглядел не менее элегантно в тёмно-синем костюме, чёрном джемпере и чёрных туфлях-лоферах.

О романе Кэти Холмс и Джейсона Барда Ярмоски заговорили в июле 2026 года, когда их заметили вместе на премьере фильма «The Invite». Впоследствии пара появилась на ужине, организованном брендом Ferragamo в Хэмптонсе, где влюбленные уже публично держались за руки.

Джейсон — американский художник, в творчестве которого важное место занимают темы времени, памяти и старения. Он окончил Школу визуальных искусств в Нью-Йорке, а подробнее о своих работах рассказывает на собственном сайте.

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