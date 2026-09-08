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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
373
Время на прочтение
2 мин

Кэти Холмс устроила романтический отдых с бойфрендом на озере Комо и показала фото

Актриса поделилась серией снимков из отпуска в Италии.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
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Кэти Холмс с возлюбленным, фото: instagram.com/katieholmes

Кэти Холмс с возлюбленным, фото: instagram.com/katieholmes

47-летняя актриса Кэти Холмс отправилась в романтическое путешествие по Италии вместе с бойфрендом, 39-летним художником Джейсоном Бардом Ярмоски. Пара отдыхает на озере Комо.

В своем Instagram звезда поделилась атмосферными кадрами из поездки.

Кэти Холмс с возлюбленным, фото: instagram.com/katieholmes

Кэти Холмс с возлюбленным, фото: instagram.com/katieholmes

Кэти Холмс, фото: instagram.com/katieholmes

Кэти Холмс, фото: instagram.com/katieholmes

На снимках Холмс и Ярмоски катаются на скоростном катере по озеру, наслаждаются живописными видами и проводят время вдвоем.

На одном из кадров Кэти загорает на борту в белом бикини.

Кэти Холмс, фото: instagram.com/katieholmes

Кэти Холмс, фото: instagram.com/katieholmes

На других фотографиях звезда «Бухты Доусона» позирует в черном платье с глубоким декольте, сидит рядом с возлюбленным на катере и смеется вместе с ним. Есть и более нежные кадры, на которых пара обнимается на фоне закатного озера.

Кэти Холмс, фото: instagram.com/katieholmes

Кэти Холмс, фото: instagram.com/katieholmes

Кэти Холмс, фото: instagram.com/katieholmes

Кэти Холмс, фото: instagram.com/katieholmes

Кэти Холмс с возлюбленным, фото: instagram.com/katieholmes

Кэти Холмс с возлюбленным, фото: instagram.com/katieholmes

Отметим, роман Холмс и Ярмоски стал публичным этим летом. В июле их впервые заметили вместе на мероприятии в Хэмптоне, а затем пару неоднократно видели на свиданиях и светских мероприятиях. По данным People, они познакомились на ужине во время кинофестиваля Tribeca и быстро нашли общий язык благодаря взаимному интересу к творчеству.

Кэти Холмс, фото: instagram.com/katieholmes

Кэти Холмс, фото: instagram.com/katieholmes

Бойфренд Кэти Холмс, фото: instagram.com/katieholmes

Бойфренд Кэти Холмс, фото: instagram.com/katieholmes

Кэти Холмс, фото: instagram.com/katieholmes

Кэти Холмс, фото: instagram.com/katieholmes

Кэти Холмс, фото: instagram.com/katieholmes

Кэти Холмс, фото: instagram.com/katieholmes

Кэти Холмс, фото: instagram.com/katieholmes

Кэти Холмс, фото: instagram.com/katieholmes

Бойфренд Кэти Холмс, фото: instagram.com/katieholmes

Бойфренд Кэти Холмс, фото: instagram.com/katieholmes

Кэти Холмс с возлюбленным, фото: instagram.com/katieholmes

Кэти Холмс с возлюбленным, фото: instagram.com/katieholmes

Кэти Холмс с возлюбленным, фото: instagram.com/katieholmes

Кэти Холмс с возлюбленным, фото: instagram.com/katieholmes

В начале сентября Кэти впервые открыто подтвердила отношения с художником в соцсетях, поздравив его с днем рождения. «С днем рождения лучшего из лучших», — написала актриса, сопроводив публикацию совместными фотографиями.

А ранее, напомним, Кэти Холмс впервые появилась на публике со своим бойфрендом.

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