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- Шоу-бизнес
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Кэти Холмс устроила романтический отдых с бойфрендом на озере Комо и показала фото
Актриса поделилась серией снимков из отпуска в Италии.
47-летняя актриса Кэти Холмс отправилась в романтическое путешествие по Италии вместе с бойфрендом, 39-летним художником Джейсоном Бардом Ярмоски. Пара отдыхает на озере Комо.
В своем Instagram звезда поделилась атмосферными кадрами из поездки.
На снимках Холмс и Ярмоски катаются на скоростном катере по озеру, наслаждаются живописными видами и проводят время вдвоем.
На одном из кадров Кэти загорает на борту в белом бикини.
На других фотографиях звезда «Бухты Доусона» позирует в черном платье с глубоким декольте, сидит рядом с возлюбленным на катере и смеется вместе с ним. Есть и более нежные кадры, на которых пара обнимается на фоне закатного озера.
Отметим, роман Холмс и Ярмоски стал публичным этим летом. В июле их впервые заметили вместе на мероприятии в Хэмптоне, а затем пару неоднократно видели на свиданиях и светских мероприятиях. По данным People, они познакомились на ужине во время кинофестиваля Tribeca и быстро нашли общий язык благодаря взаимному интересу к творчеству.
В начале сентября Кэти впервые открыто подтвердила отношения с художником в соцсетях, поздравив его с днем рождения. «С днем рождения лучшего из лучших», — написала актриса, сопроводив публикацию совместными фотографиями.
А ранее, напомним, Кэти Холмс впервые появилась на публике со своим бойфрендом.