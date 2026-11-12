Кэти Холмс в стильном монохромном луке прогулялась по Нью-Йорку

Кэти Холмс / © Getty Images

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Для этой прогулки актриса выбрала монохромный образ в белых тонах с акцентными деталями. На ней была объемная белая рубашка асимметричного кроя с длинной спинкой и высокими боковыми разрезами. Модель дополнена воротником-бантом, ленты которого свободно ниспадают спереди, а также широкие белые джинсы из плотного хлопка с оригинальной фигурной перфорацией и объемными аппликациями в виде летящих птиц по внешним боковым швам.

Свой casual образ Кэти Холмс дополнила остроносыми туфлями на каблуках с леопардовым принтом и сумкой-тоут кремово-белого оттенка на тонком плечевом ремне. Волосы Холмс были распущены, а на лице был очень легкий дневной мейк-ап.

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Кэти Холмс / © Getty Images

Напомним, у Кэти Холмс сейчас новые отношения, а недавно она присутствовала на гала-вечере в Нью-Йорке вместе со своим молодым бойфрендом.

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