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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Кэти Холмс в стильном монохромном луке прогулялась по Нью-Йорку

47-летнюю Кэти Холмс папарацци запечатлели во время прогулки по Нью-Йорку.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Кэти Холмс

Кэти Холмс / © Getty Images

Для этой прогулки актриса выбрала монохромный образ в белых тонах с акцентными деталями. На ней была объемная белая рубашка асимметричного кроя с длинной спинкой и высокими боковыми разрезами. Модель дополнена воротником-бантом, ленты которого свободно ниспадают спереди, а также широкие белые джинсы из плотного хлопка с оригинальной фигурной перфорацией и объемными аппликациями в виде летящих птиц по внешним боковым швам.

Свой casual образ Кэти Холмс дополнила остроносыми туфлями на каблуках с леопардовым принтом и сумкой-тоут кремово-белого оттенка на тонком плечевом ремне. Волосы Холмс были распущены, а на лице был очень легкий дневной мейк-ап.

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Напомним, у Кэти Холмс сейчас новые отношения, а недавно она присутствовала на гала-вечере в Нью-Йорке вместе со своим молодым бойфрендом.

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