Кэти Перри запостила фото без лифчика, и ее бойфренд его прокомментировал

Кэти Перри запостила фото без лифчика, и ее бойфренд его прокомментировал

37-летняя певица Кэти Перри поделилась в блоге пикантным снимком, на котором запечатлена топлес.

Артистка произвела фурор среди фолловеров, когда запостила несколько откровенных фотографий, в том числе ту, на которой она предстала топлес.

На снимке звезда позирует у стены в одних черных джинсах, а на другом она соблазнительно смотрит в камеру в блестящем корсете, подчеркивающем ее пышную грудь. У Перри распущены длинные черные волосы, на лице насыщенный мейкап, а ногти накрашены красным лаком.

Поклонники засыпали звезду комментариями: "Вот тот контент, которого мы ждали". "Спасибо, что порадовали нас этим постом". Не прошел мимо фотографий и возлюбленный певицы – актер Орландо Блум.

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Вместо восторженных фраз, он написал: "Детка, пожалуйста, мы можем купить еще немного орехового молока, у нас заканчивается", чем насмешил поклонников Кэти.

Напомним, Кэти и Орландо вместе с 2006 года. В феврале 2019 года пара обручилась, а в 2020 году у них родился первый ребенок - дочь Дейзи.

Кэти Перри и Орландо Блум / Associated Press

А недавно, напомним, Кэти Перри хвасталась в блоге роскошным образом от Dolce & Gabbana. Этот наряд певица выбрала для своего шоу Лас-Вегасе.

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