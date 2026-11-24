Кэти Перри и Джастин Трюдо / © Getty Images

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Американская певица Кэти Перри и бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо вместе появились в аэропорту Венеции. Влюбленных заметили, когда они завершали свое совместное путешествие по Европе.

Пара прибыла в аэропорт Марко Поло на водном такси. Перед вылетом Перри и Трюдо держались за руки, а фотографы запечатлели их по дороге к самолету.

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Кэти Перри и Джастин Трюдо / © Getty Images

Для путешествия 42-летняя звезда выбрала комфортный образ в бежевых оттенках: комплект в цвете кэмел, объемный шарф, коричневую кепку и солнцезащитные очки. Ее 54-летний избранник появился в серых брюках, черной футболке с надписью «Will yap about books» и расстегнутой темно-сливовой рубашке.

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В последние дни Кэти и Джастин путешествовали по Европе. До Венеции они побывали в Испании, Милане и Париже. В частности, 17 ноября певица поддержала возлюбленного на конференции Metafuturo в Испании, где он выступал в качестве спикера.

Напомним, слухи о романе Кэти Перри и Джастина Трюдо появились летом 2025 года. В июне 2026-го пара впервые вместе вышла на красную дорожку на премьере концертного фильма певицы Katy Perry: The Lifetimes Tour в рамках кинофестиваля Tribeca.

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